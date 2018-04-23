46-летняя Ксения Качалина уже давно не снимается в кино и нигде не работает. На днях экс-супруга 54-летнего Михаила Ефремова рассказала, на какие средства она живет.

1 2 3 ... 15 В новом интервью Ксения Качалина призналась, что ее содержит Михаил Ефремов

В новом выпуске программы «Звезды сошлись» представители шоу-бизнеса обсудили отношения Михаила Ефремова с бывшей женой Ксенией Качалиной. Актриса, которой в нулевых пророчили блестящее будущее, сейчас находится в плачевном состоянии из-за отсутствия работы и употребления алкоголя. В 2006 году вышел последний фильм с Ксенией. С тех пор журналистам приходится из кожи вон лезть, чтобы узнать, как живет четвертая жена Ефремова.

В эфире программы Качалина призналась, что у нее нет средств к существованию, поэтому она полностью находится на обеспечении экс-мужа.

«Раньше я сдавала квартиру в Реутове, а сейчас на содержании у Михаила», — сообщила Ксения журналистам. К слову, помимо Качалиной Ефремов обеспечивает и свою собственную семью. Знаменитый актер живет с пятой женой Софией Кругликовой, которая родила ему троих детей — Веру, Надежду и Бориса. Также Михаил снимает квартиру для 17-летней дочери Анны-Марии от четвертого брака. К слову, Качалина попыталась извиниться перед своей единственной наследницей за то, что «не соответствовала канонам хорошей матери».

Сейчас читают