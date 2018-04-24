58-летний Игорь Николаев опубликовал в своем микроблоге фотографию с сыном и внучкой известного барда Владимира Высоцкого. Интернет-пользователи принялись обсуждать внешность 5-летней малышки.

1 2 3 ... 12 Интернет-пользователи обсуждают новое фото Игоря Николаева, где рядом с ним сидит внучка Владимира Высоцкого Нина

У Владимира Высоцкого было двое детей от брака с Людмилой Абрамовой — Аркадий и Никита. У старшего сына знаменитого барда пятеро отпрысков, а у младшего — трое. На днях Игорь Николаев встретился с Никитой Высоцким и его 5-летней дочерью Ниной. В своем микроблоге певец опубликовал памятный снимок. «Какая прекрасная семья у Никиты Высоцкого! Пришли на концерт моего дружка Димы Харатьяна в клуб ''Гнездо глухаря''. Мне очень понравилась Нина, внучка Владимира Семеновича, самостоятельная и уже сочиняет песни! Дай Бог ей счастья!» — подписал кадр Игорь (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

Фолловеры Николаева были в восторге от крохи и принялись сравнивать ее со знаменитым дедом.

«Мне кажется у малышки дедушкины глаза или взгляд», «Ниночке больших успехов я думаю мы еще услышим ее имя», «Дедушкин взгляд у Нины! Это потрясающе! Вся сила духа в глазах», «На деда похожа. Гены дают о себе знать. А самое главное ее деда любила вся страна», «Милая девочка! Дай бог ей счастья!» — написали интернет-пользователи. Многие поклонники Игоря Николаева также выразили благодарность Никите Высоцкому, который с 1996 года является директором «Дома Высоцкого на Таганке».

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