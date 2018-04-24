У Владимира Высоцкого было двое детей от брака с Людмилой Абрамовой — Аркадий и Никита. У старшего сына знаменитого барда пятеро отпрысков, а у младшего — трое. На днях Игорь Николаев встретился с Никитой Высоцким и его 5-летней дочерью Ниной. В своем микроблоге певец опубликовал памятный снимок. «Какая прекрасная семья у Никиты Высоцкого! Пришли на концерт моего дружка Димы Харатьяна в клуб ''Гнездо глухаря''. Мне очень понравилась Нина, внучка Владимира Семеновича, самостоятельная и уже сочиняет песни! Дай Бог ей счастья!» — подписал кадр Игорь (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).
«Мне кажется у малышки дедушкины глаза или взгляд», «Ниночке больших успехов я думаю мы еще услышим ее имя», «Дедушкин взгляд у Нины! Это потрясающе! Вся сила духа в глазах», «На деда похожа. Гены дают о себе знать. А самое главное ее деда любила вся страна», «Милая девочка! Дай бог ей счастья!» — написали интернет-пользователи. Многие поклонники Игоря Николаева также выразили благодарность Никите Высоцкому, который с 1996 года является директором «Дома Высоцкого на Таганке».
Девочка хорошенькая,а Никите то сколько лет? Старый для такой маленькой дочки
Девочка хорошенькая,а Никите то сколько лет? Старый для такой маленькой дочки
Похожа на дедушку. Счастья ей и благополучия. Великого человека внучка.