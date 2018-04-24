На днях у 45-летнего Дуэйна Джонсона и его 33-летней возлюбленной Лорен Хэшиан родилась дочь. Актер опубликовал в Сети трогательное фото с крошечной девочкой.

1 2 3 ... 12 У Дуэйна Джонсона и Лорен Хэшиан родилась дочь

17 апреля 2018 года в семье Дуэйна Джонсона произошло радостное событие. Актриса Лорен Хэшиан подарила «Скале» дочь, которую назвали Тиана Джия. Малышка — второй общий ребенок пары. Первая дочь — Жасмин — появилась на свет в 2015 году. Для Джонсона девочка стала третьим ребенком. У актера есть еще 16-летняя дочь Симон Александра от экс-супруги Дэни Гарсиа.



23 апреля 2018 года Дуэйн Джонсон поделился радостной новостью с фолловерами на своей странице в Инстаграме. Актер выложил фотографию, на которой прижимает крошечную малышку к своему мускулистому торсу. Дуэйн также рассказал, что присутствовал на родах и теперь еще больше восхищается своей возлюбленной и всеми женщинами мира.



Пользователей Сети восхитил снимок актера. «Поздравляю!», «Как мило», «Она прекрасна. Мои поздравления маме и папе», — комментировали публикацию актера подписчики.



Мы присоединяемся к поздравлениям интернет-пользователей и желаем новорожденной малышке и ее маме крепкого здоровья!



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