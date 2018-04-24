17 апреля 2018 года в семье Дуэйна Джонсона произошло радостное событие. Актриса Лорен Хэшиан подарила «Скале» дочь, которую назвали Тиана Джия. Малышка — второй общий ребенок пары. Первая дочь — Жасмин — появилась на свет в 2015 году. Для Джонсона девочка стала третьим ребенком. У актера есть еще 16-летняя дочь Симон Александра от экс-супруги Дэни Гарсиа.
23 апреля 2018 года Дуэйн Джонсон поделился радостной новостью с фолловерами на своей странице в Инстаграме. Актер выложил фотографию, на которой прижимает крошечную малышку к своему мускулистому торсу. Дуэйн также рассказал, что присутствовал на родах и теперь еще больше восхищается своей возлюбленной и всеми женщинами мира.
Пользователей Сети восхитил снимок актера. «Поздравляю!», «Как мило», «Она прекрасна. Мои поздравления маме и папе», — комментировали публикацию актера подписчики.
Мы присоединяемся к поздравлениям интернет-пользователей и желаем новорожденной малышке и ее маме крепкого здоровья!
Дуэйн Джонсон стал отцом в третий раз и сразу показал малышку
17 апреля 2018 года в семье Дуэйна Джонсона произошло радостное событие. Актриса Лорен Хэшиан подарила «Скале» дочь, которую назвали Тиана Джия. Малышка — второй общий ребенок пары. Первая дочь — Жасмин — появилась на свет в 2015 году. Для Джонсона девочка стала третьим ребенком. У актера есть еще 16-летняя дочь Симон Александра от экс-супруги Дэни Гарсиа.
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Почему у таких брутальних мужчин часто рождаются девочки?Тот же Брюсик.
Прямо светится от счастья) очень позитивный человек
Почему у таких брутальных мужчин часто рождаются дочери? Такие гены пропадают зря!
Обожаю его ,очень нравится фильмы с ним
Приятно смотреть! А еще говорят, что настоящих, верных мужчин не бывает. Настоящих, мужественных, умных мужчин единицы и все они верные. Только жалкие подобия мужичков гулящие, пытающиеся изменами скрыть свои комплексы. Хотите верного мужчину- выбирайте самого видного, умного красавчика. Такие уверенные в себе, уважают себя и любящих людей рядом.
Почему у таких брутальных мужчин часто рождаются дочери? Такие гены пропадают зря!