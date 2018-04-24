39-летняя Альбина Джанабаева ежегодно попадает в рейтинг самых привлекательных представительниц мира шоу-бизнеса. Однако в подростковом возрасте будущая артистка не могла похвастаться великолепными данными.

1 2 3 ... 14 Альбина Джанабаева показала поклонникам, как выглядела в 13 лет

Миллионы женщин в России мечтают быть похожими на Альбину Джанабаеву. С годами артистка, кажется, почти не меняется. Многочисленные поклонницы регулярно интересуются, есть ли у певицы бьюти-хаки, благодаря которым она выглядит моложе своих лет. Однако Джанабаева каждый раз отвечает, что ее главный секрет — активный образ жизни. Впрочем, певица далеко не всегда была привлекательной красоткой, притягивающей взгляды мужчин. На днях в своем микроблоге Альбина опубликовала архивный кадр, на котором ей 13 лет.

«Школьные годы чудесные! Школьный ВИА после выступления», — подписала снимок артистка (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

«А что с бровями?», «Не могу узнать Вас, Альбина», «Я помню моду в те годы. Чем выше начес и чем больше лака тем круче», «А бровей почему нет?», — посмеялись интернет-пользователи. Правда, некоторые поклонники артистки написали, что в подростковом возрасте она была довольно милой и своеобразной девушкой.

Сейчас читают