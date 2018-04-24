2 августа 2018 года исполняется 20 лет музыкальному коллективу Hi-Fi. В конце 1990-х Митя, Тимофей и Ксюша были самым популярным трио на российских телеэкранах. Но в 2003 году Ксения Олешко покинула группу. Солистка ушла из шоу-бизнеса, решив посвятить себя семье.
У 43-летней Ксении Олешко трое детей: 12-летняя Лиза, 11-летняя Вероника и 6-летний Платон. Старшая дочь увлекается вокалом, средняя занимается конным спортом, а сын готовится пойти в первый класс. Также Ксения рассказала, что у нее 5 лошадей и 6 собак.
Артистка вспомнила, как начиналась ее карьера в Hi-Fi. «Впечатления сразу были самые приятные. Тогда мы мало задумывались над тем, как все сложится в коллективе. Просто жили сегодняшним днем – молодые, творческие, позитивные. И так все и было», — поделилась Олешко.
Бывшая солистка коллектива рассказала, что была за то, чтобы снова собраться «золотым» составом. Она, конечно же, волновалась, ведь не выступала целых 15 лет, но только до того момента, как вышла на сцену.
Кстати, Митя Фомин заинтриговал поклонников, намекнув, что это не последнее совместное выступление группы. Возможно, легендарное трио еще порадует нас новыми хитами.
Ой она такая классная помню её! Потом Терешина была тоже красивая! Песня "Не дано" моя одна из самых любимых обожаю ее до сих пор.
Наконец-то хоть что-то написали о Ксюше. Она мне всегда нравилась. Красавицей никогда не была, но у нее есть что-то, что больше кроасоты. Недаром солист группы На-На влюбился по уши в нее и женился. А она молодец- нашла себе потом более перспективного второго мужа. Может быть, сейчас развелась и опять запоет.