На днях вокалисты группы Hi-Fi Митя Фомин, Тимофей Пронькин и Ксения Олешко объединились для того, чтобы выступить на концерте «Руки вверх!» в Олимпийском. Олешко, которая ушла из коллектива 15 лет назад, рассказала, чем занимается сегодня.

1 2 3 ... 11 Первый состав группы Hi-Fi вместе с новой солисткой Мариной Дрождиной (справа) выступил в «Олимпийском»

2 августа 2018 года исполняется 20 лет музыкальному коллективу Hi-Fi. В конце 1990-х Митя, Тимофей и Ксюша были самым популярным трио на российских телеэкранах. Но в 2003 году Ксения Олешко покинула группу. Солистка ушла из шоу-бизнеса, решив посвятить себя семье.

«Я сейчас занимаюсь своим большим хозяйством и многочисленной семьей», — цитирует Ксению StarHit

У 43-летней Ксении Олешко трое детей: 12-летняя Лиза, 11-летняя Вероника и 6-летний Платон. Старшая дочь увлекается вокалом, средняя занимается конным спортом, а сын готовится пойти в первый класс. Также Ксения рассказала, что у нее 5 лошадей и 6 собак.



Артистка вспомнила, как начиналась ее карьера в Hi-Fi. «Впечатления сразу были самые приятные. Тогда мы мало задумывались над тем, как все сложится в коллективе. Просто жили сегодняшним днем – молодые, творческие, позитивные. И так все и было», — поделилась Олешко.



Бывшая солистка коллектива рассказала, что была за то, чтобы снова собраться «золотым» составом. Она, конечно же, волновалась, ведь не выступала целых 15 лет, но только до того момента, как вышла на сцену.



Кстати, Митя Фомин заинтриговал поклонников, намекнув, что это не последнее совместное выступление группы. Возможно, легендарное трио еще порадует нас новыми хитами.

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