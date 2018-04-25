Не так давно Иван Ургант отпраздновал юбилей — артисту исполнилось 40 лет. Похоже, ко дню рождения шоумен, который практически ничего не рассказывает о своей личной жизни, получил особенный подарок.
23 апреля Иван вместе с женой появился на премьере фильма «Знаешь, мама, где я был?». Наталья была одета в черную футболку и пиджак oversize. Несмотря на вещи свободного кроя, все присутствующие рассмотрели округлившийся живот супруги телеведущего.
Кикнадзе отказалась позировать фотографам вместе с мужем, тем не менее в Сети появился снимок одного из гостей мероприятия, доказывающий, что Наталья действительно находится в положении. Пока супруги отказываются от каких-либо комментариев на эту тему, однако мы надеемся, что через некоторое время они подтвердят скорое пополнение в семье.