Последние пару лет СМИ регулярно приписывают Наталье Кикнадзе беременность, но до сих пор эти слухи оставались слухами. Однако, похоже, теперь Ивана Урганта действительно стоит поздравить со скорым пополнением в семье.

1 2 3 4 Иван Ургант и Наталья Кикнадзе станут родителями

Не так давно Иван Ургант отпраздновал юбилей — артисту исполнилось 40 лет. Похоже, ко дню рождения шоумен, который практически ничего не рассказывает о своей личной жизни, получил особенный подарок.





Супруга Урганта Наталья Кикнадзе родила мужу двух дочерей: Нину и Валерию. И, судя по всему, готова подарить любимому третьего малыша.

23 апреля Иван вместе с женой появился на премьере фильма «Знаешь, мама, где я был?». Наталья была одета в черную футболку и пиджак oversize. Несмотря на вещи свободного кроя, все присутствующие рассмотрели округлившийся живот супруги телеведущего.



Кикнадзе отказалась позировать фотографам вместе с мужем, тем не менее в Сети появился снимок одного из гостей мероприятия, доказывающий, что Наталья действительно находится в положении. Пока супруги отказываются от каких-либо комментариев на эту тему, однако мы надеемся, что через некоторое время они подтвердят скорое пополнение в семье.

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