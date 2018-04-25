Кэти Перри и Орландо Блум начали встречаться в 2016 году. Актер и певица, казалось, идеально подходили друг другу, а поклонники не сомневались в том, что скоро влюбленные поженятся. Однако в марте 2017-го Кэти и Орландо объявили о расставании, но вскоре их снова начали видеть вместе. Поначалу ходили слухи, что они смогли остаться друзьями, но новые фотографии папарацци развеяли все сомнения скептиков. Выяснилось, что Перри и Блум не смогли забыть друг друга. Более того, певица и актер, кажется, уже решились на новый шаг в отношениях. На днях в эфире одного из телеканалов Кэти сообщила, что она обручена с Орладно.
Ведущая шоу Entertainment Tonight спросила артистку, не хочет ли она пофлиртовать с молодыми конкурсантами.
Телеведущая удивленно посмотрела на Кэти и попыталась уточнить: «Вы недавно обручились?». На этот вопрос певица ответила утвердительно, чем вызвала шквал аплодисментов.
Теперь поклонники Перри и Блума с нетерпением ждут, когда они объявят дату свадьбы.
без этой новости мне было бы плохо)
Ееее, я рада за них))) они клевые