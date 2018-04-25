После того, как в 2008 году Анастасия Смирнова скончалась от рака головного мозга, Константин Хабенский избегал упоминать ее в интервью. Однако на днях актер вспомнил о тяжелом периоде своей жизни.

1 2 3 ... 14 Константин Хабенский впервые за долгое время заговорил о смерти своей первой жены

На днях Константин Хабенский стал гостем программы Владимира Познера. В беседе журналиста и актера речь зашла о благотворительном фонде последнего. Звезда фильма «Коллектор» признался, что к этой деятельности его подтолкнула первая жена Анастасия, которая умерла от рака.



«Одиннадцать лет назад у меня в семье случилась беда. У Насти обнаружили онкологию головного мозга. Сделали две операции, мы переехали в Америку продолжать лечение, и чтобы отвлечь ее от этой истории, я предложил ей заниматься помощью другим — детям с этой же болезнью. И она начала. Мы начали вместе, потом ее не стало, и я понял, что грош нам цена, если это будет однодневная история», — вспомнил Константин.

До этого момента Хабенский старательно избегал разговоров о покойной супруге.

Сейчас актер женат вторым браком на Ольге Литвиновой, которая в 2016 году родила ему дочь Александру. Также у Константина есть сын Иван, который сейчас, по информации прессы, проживает в Испании вместе со своей бабушкой, бывшей тещей Хабенского.

Сейчас читают