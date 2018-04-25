Мало кто знает, но от первого брака у отца Данилы Козловского — Валерия — есть дочь Оксана. Женщина работает учительницей в московской школе и воспитывает троих сыновей.
«Мы живем в разных мирах. У Данилы сложный график, съемки, гастроли... Плюс он пропадает в Санкт-Петербурге, а мы — в Подмосковье», — сообщил племянник Данилы Козловского Владислав Шегаев журналу StarHit.
Родственник актера также рассказал, что общается с дедушкой — отцом Данилы. «Дед Валера перенес несколько операций на глаза, Даня помогает с лекарствами, ищет врачей. Иногда приезжает к нему в гости. Но я ни разу его там не заставал», — поделился Владислав.
Владислав Шегаев признался корреспонденту, что тоже мечтал связать жизнь с актерской профессией, но не сложилось, и пришлось пойти в строительный институт. Его два брата также никак не связаны с искусством. «Считаю, что актерское мастерство — талант, а не опыт. Не может быть много артистов на одном квадратном метре», — подытожил племянник актера.
Родственники Данилы Козловского искренне гордятся его успехами и все-таки надеются, что когда-нибудь смогут наладить отношения с ним отношения.