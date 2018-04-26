Слухи о том, что Анастасия Тарасова беременна от своего мужа Дмитрия ходили в Сети с середины зимы. Однако супруги предпочитали не комментировать предполагаемое пополнение в семье. Только в конце марта экс-модель и футболист признались, что действительно готовятся стать родителями. Вскоре выяснилось, что рожать Анастасия будет уже этим летом. В соцсетях Тарасова дала понять, что ждет девочку. Однако, как недавно узнали журналисты портала Teleprograma.pro, беременность супруги футболиста протекает не совсем гладко.
Ее муж Дмитрий должен был посетить премьеру фильма «Вне игры», где собрались все игроки футбольного клуба «Локомотив». Однако Тарасов пропустил важное мероприятие. Предположительно спортсмен не смог присутствовать из-за госпитализации жены. Пока эта информация остается неподтвержденной, а мы надеемся, что со здоровьем беременной Анастасии все в порядке.
беременность дело не простое
Слава тебе, Господи. Пусть посидит в палате и успокоится. А то такая активная соц.жизнь)))) пиар-пиар-пиар. Пусть заглохнет хоть на месяцок, отдохнём от нее
ну это уже до маразма доходит, ежедневно писать, как живет беременная, абсолютно никому не интересная женщина!Как она покушала, сколько раз в туалет сходила
В такое опасное время необходимо находиться под наблюдением врачей. Не люблю их треугольник Костенко Тарасов Бузова, но будущей маме и малышу крепкого здоровья.
Кому она интересна? пустышка, строящая счастье на чужом горе.
хит дня - на одной плитке с Лопес, Хабенским и Кейт из королевской семьи)))))) смешно до слез и ужасно одновременно.
Это её от злости попёрло, уж больно много компромата в последнее время в инстаграме повсплывало. Будет сейчас на жалость давить
А мне она нравится! Приятная девушка!Чисто внешне лучше Буза