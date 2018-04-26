На днях журналисты одного из российских изданий выяснили, что беременность 24-летней Анастасии Тарасовой протекает не так гладко, как казалось. По информации прессы, супругу футболиста госпитализировали в столичный перинатальный центр.

1 2 3 ... 15 По информации СМИ, Анастасия Тарасова легла в больницу на сохранение

Слухи о том, что Анастасия Тарасова беременна от своего мужа Дмитрия ходили в Сети с середины зимы. Однако супруги предпочитали не комментировать предполагаемое пополнение в семье. Только в конце марта экс-модель и футболист признались, что действительно готовятся стать родителями. Вскоре выяснилось, что рожать Анастасия будет уже этим летом. В соцсетях Тарасова дала понять, что ждет девочку. Однако, как недавно узнали журналисты портала Teleprograma.pro, беременность супруги футболиста протекает не совсем гладко.

По информации издания, Анастасию госпитализировали в один из столичных перинатальных центров.

Ее муж Дмитрий должен был посетить премьеру фильма «Вне игры», где собрались все игроки футбольного клуба «Локомотив». Однако Тарасов пропустил важное мероприятие. Предположительно спортсмен не смог присутствовать из-за госпитализации жены. Пока эта информация остается неподтвержденной, а мы надеемся, что со здоровьем беременной Анастасии все в порядке.

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