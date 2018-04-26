40-летняя Анфиса Чехова опубликовала в Сети серию пикантных фотографий. Однако телеведущая намеренно сделала снимки нечеткими, чтобы заинтриговать фолловеров.

1 2 3 ... 11 Анфиса Чехова опубликовала в своем Инстаграме откровенный снимок, но сделала его нечетким

Сейчас Анфиса Чехова наслаждается отпуском на Бали. Знаменитость регулярно публикует в своем микроблоге фотографии, сделанные на райском острове, и рассказывает о своих впечатлениях от путешествия.



На днях Чехова поделилась на своей странице в Инстаграме откровенным снимком, на котором позирует лежа на кровати в нижнем белье. Однако фото знаменитость сделала размытым. Похоже, что это — не дефект кадра, а изначальная задумка телеведущей, чтобы заинтриговать поклонников.

«Ушла в расфокус», — подписала публикацию Анфиса. И дополнила текст игривым подмигивающим смайликом.

«Шикарная женщина Вы, Анфиса!!!» «Идеальная фигура!!!!» «Таинственные фото», — комментировали подписчики. Некоторые фолловеры расстроились, что снимок нечеткий, ведь им хотелось бы получше разглядеть соблазнительную фигуру Чеховой. Однако, телеведущая, видимо, решила, что в женщине должна оставаться загадка.



К слову, за последние несколько лет Анфиса Чехова очень постройнела и похорошела. Звезда гордится достигнутыми результатами и воодушевляет пользовательниц Сети своим примером.

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