В середине апреля на телеканале «Dомашний» стартовал новый сезон шоу «Беременные». Айза Анохина, которая принимала участие в съемках вместе с мужем Дмитрием, ответила на критику в свой адрес в Инстаграме и призналась, что «не очень понравилась себе». Бизнесвумен заметила, что «вечно истерила и что-то требовала от своего мужа». Однако, по словам Айзы, она далеко не всегда ведет себя как стерва. «Я адекватная! И я не самая дорогая телка, но я требовательная и летаю только бизнес классом! Хоть и без биркин, но быть с человеком с достатком менее моего, это не моя история!» — написала Анохина в своем Инстаграме (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены).
«Мой муж серфер! Самый сексуальный серфер, и это все, что я могу сказать о его работе. А еще, он отличный килер, только никому не говорите. Девочки, я знаю, очень много альфонс-мужчин есть на планете, но не стоит этот статус выдавать всем подряд, пожалуйста», — объяснила Анохина.
Как утверждает Айза, поведение Дмитрия во время съемок связано с тем, что она не смогла сдержать свое слово. «Дима терпеть не может камеры. Не просто на словах, кокетничая, а действительно это его сильно напрягает! У нас был договор, так сказать «на берегу», в начале наших отношений, что я его в свою публичную жизнь не втягиваю! Но я нарушила его сразу же, выложив его фото в Инстаграм. Хотя клялась ему: ''Ты что, ты что! Никогда никогда!''. И его грубость, от недовольства, передалась через экран! Да, я плакала, что он меня не любит. Так я и маме своей через день это говорю. Мам, подтверди. Но они меня любят очень!» — заверила Анохина.
Поклонники постарались утешить Айзу. По их мнению, у людей бывают разные периоды в жизни и далеко не всегда легко сохранять самообладание и хладнокровие.
Эта женщина себя назвала телкой ?! (молодая, ещё не телившаяся корова). Все- таки, употребление запрещенных веществ не проходит бесследно.
Страшненькая
Я правильно понимаю, "муж" серфер отдельно проживает на островах, а эта "не самая дорогая телка" в РФ - отдельно ?
Страшненькая
Телка с 2 детьми? Тетенька, не смешите)))
И причём тут то что она летает бизнес классом? Типа она этим доказывает, что она офигительная бизнесвуменша?С мужем серфером, который на этом супер много зарабатывает и поэтому ни разу не альфонс?
У Айзы поведеиие и реакции подростка, отсюда все проблемы.
С тонной фотошопа и то не тянет на симпатичную
Страшненькая тётка, потому и не самая дорогая.
Если ее муж в своём уме, то ему должно быть стыдно за язык своей «телки» -перезрелки