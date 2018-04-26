33-летняя Айза Анохина регулярно рассказывает о себе подписчикам микроблога. На днях бизнесвумен опубликовала новый пост, в котором поделилась рассуждениями о своем поведении.

1 2 3 ... 13 Айза Анохина откровенно рассказала о том, что происходит в их с мужем Дмитрием отношениях

В середине апреля на телеканале «Dомашний» стартовал новый сезон шоу «Беременные». Айза Анохина, которая принимала участие в съемках вместе с мужем Дмитрием, ответила на критику в свой адрес в Инстаграме и призналась, что «не очень понравилась себе». Бизнесвумен заметила, что «вечно истерила и что-то требовала от своего мужа». Однако, по словам Айзы, она далеко не всегда ведет себя как стерва. «Я адекватная! И я не самая дорогая телка, но я требовательная и летаю только бизнес классом! Хоть и без биркин, но быть с человеком с достатком менее моего, это не моя история!» — написала Анохина в своем Инстаграме (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены).

«Мой муж серфер! Самый сексуальный серфер, и это все, что я могу сказать о его работе. А еще, он отличный килер, только никому не говорите. Девочки, я знаю, очень много альфонс-мужчин есть на планете, но не стоит этот статус выдавать всем подряд, пожалуйста», — объяснила Анохина.



Как утверждает Айза, поведение Дмитрия во время съемок связано с тем, что она не смогла сдержать свое слово. «Дима терпеть не может камеры. Не просто на словах, кокетничая, а действительно это его сильно напрягает! У нас был договор, так сказать «на берегу», в начале наших отношений, что я его в свою публичную жизнь не втягиваю! Но я нарушила его сразу же, выложив его фото в Инстаграм. Хотя клялась ему: ''Ты что, ты что! Никогда никогда!''. И его грубость, от недовольства, передалась через экран! Да, я плакала, что он меня не любит. Так я и маме своей через день это говорю. Мам, подтверди. Но они меня любят очень!» — заверила Анохина.



Поклонники постарались утешить Айзу. По их мнению, у людей бывают разные периоды в жизни и далеко не всегда легко сохранять самообладание и хладнокровие.

Сейчас читают