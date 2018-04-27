26 апреля в Сети появился очередной выпуск влога 32-летней Ольги Бузовой. В нем певица рассказала о поступке 52-летней Маши Распутиной.

1 2 3 ... 13 Ольга Бузова рассказала о поступке Маши Распутиной

Многие представители шоу-бизнеса негативно относятся к Ольге Бузовой, критикуя ее вокальные данные. Однако певица старается не обращать внимания на злопыхателей и продолжает усердно работать. Неудивительно, что ее дебютный альбом «Под звуки поцелуев» несколько недель держался на вершине хит-парада iTunes, а каждый новый клип набирает несколько миллионов просмотров. Ольга считает, что некоторые коллеги ей попросту завидуют, а другие пытаются «хайпануть» на ее имени. В одной из своих недавних публикаций в Инстаграме певица поделилась мнением о тех представителях шоу-бизнеса, которые покинули свои места во время ее выступления на гала-ужине «Премии Муз-ТВ». А в новом выпуске влога, который появился в ее Youtube-канале призналась, что ее задела выходка Маши Распутиной.

Бузова появилась на съемках популярного ток-шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» и вручила телеведущему золотую кнопку Youtube за первый миллион подписчиков на канале программы.

Ольга решила выступить и исполнить одну из своих песен, но Маша Распутина, которая также присутствовала на съемках, дослушивать Бузову не стала. Исполнительница хита «Роза чайная» покинула площадку. «Мне было так неприятно, что во время выступления Маша Распутина просто встала и ушла. Я пою, а она просто встает и уходит», — рассказала Ольга. Однако ей сообщили, что Распутина довольно часто покидает передачи прямо посреди съемок. «Но ты же пришла на эфир. Я молча сидела час и слушала журналистов, хотя у меня тоже цигель-цигель. Это некрасиво», — заявила в ответ Бузова. Судя по всему, певица затаила обиду на свою коллегу.

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