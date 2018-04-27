Многие представители шоу-бизнеса негативно относятся к Ольге Бузовой, критикуя ее вокальные данные. Однако певица старается не обращать внимания на злопыхателей и продолжает усердно работать. Неудивительно, что ее дебютный альбом «Под звуки поцелуев» несколько недель держался на вершине хит-парада iTunes, а каждый новый клип набирает несколько миллионов просмотров. Ольга считает, что некоторые коллеги ей попросту завидуют, а другие пытаются «хайпануть» на ее имени. В одной из своих недавних публикаций в Инстаграме певица поделилась мнением о тех представителях шоу-бизнеса, которые покинули свои места во время ее выступления на гала-ужине «Премии Муз-ТВ». А в новом выпуске влога, который появился в ее Youtube-канале призналась, что ее задела выходка Маши Распутиной.
Ольга решила выступить и исполнить одну из своих песен, но Маша Распутина, которая также присутствовала на съемках, дослушивать Бузову не стала. Исполнительница хита «Роза чайная» покинула площадку. «Мне было так неприятно, что во время выступления Маша Распутина просто встала и ушла. Я пою, а она просто встает и уходит», — рассказала Ольга. Однако ей сообщили, что Распутина довольно часто покидает передачи прямо посреди съемок. «Но ты же пришла на эфир. Я молча сидела час и слушала журналистов, хотя у меня тоже цигель-цигель. Это некрасиво», — заявила в ответ Бузова. Судя по всему, певица затаила обиду на свою коллегу.
Распутина не хочет смирится что ее время ушло безповоротно и чем она из глубинки приехавшая и чем она прошедщая крым рим и медные трубы лучше Бузовой!
Бузова рулит!
Опять страдалицу обидели. Все должны сидеть и слушать ее блеяние. А если у человека кровь из ушей пошла от этого пения и нужна медицинская помощь?
петь надо научиться, чтоб не уходили, а бузявый скрип слышать противно, да и смотреть не на что