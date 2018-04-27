Уже почти год 65-летняя Брижит Макрон занимает пост первой леди Франции. На днях она вместе с мужем Эммануэлем посетила Вашингтон, где рассказала, как изменилась ее жизнь за это время.

1 2 3 ... 12 Брижит Макрон озвучила неприятные моменты своего положения

Быть принцессой, наверное, — мечта каждой девушки. А вот быть первой леди, как рассказала Брижит Макрон, не так весело, как может показаться на первый взгляд. Во время посещения одной из вашингтонских школ супруга президента Франции откровенно рассказала о том, что изменилось в ее жизни за прошедший год. «Мне не нравится, что нет свободного времени. Где бы вы ни находились, везде найдется желающий вас сфотографировать. Нет ни минуты полного спокойствия. Это самая высокая цена», — посетовала Брижит.

Также Макрон добавила, что роль первой леди кажется ей расплывчатой.

«Отчетливо понимаешь, что тебя не избирали, и это очень нелегко», — заявила супруга президента Франции. Однако в ее отношениях с мужем, судя по всему, изменилось немногое. «Я чувствую себя женой Эммануэля Макрона, а не женой президента. Совсем не чувствую себя первой леди. Мы должны представлять французских мужчин и женщин. Я живу нормальной жизнью, встречаюсь с людьми…» — сообщила Брижит. Первая леди добавила, что внутренне никак не изменилась за это время.

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