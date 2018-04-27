Недавно в ресторане «Гладиатор» состоялся концерт, в котором принимали участие Пьер Нарцисс, Алиса Мон, Александр Песков, Евгений Осин и многие другие. Среди выступающих звезд была и скандально известная Диана Шурыгина. Девушка недавно записала несколько песен в дуэте с Сашей Актом и собиралась дебютировать с одной из них.
Не успела Шурыгина выйти на сцену и допеть первый куплет, как из зала прямо ей в лицо прилетела живая курица. Испугавшись, Диана отшатнулась в сторону и отставила микрофон, однако фонограмма продолжала звучать. Супруг артистки Андрей Шлянин не остался равнодушным и накинулся на обидчика, сорвавшего выступление, с кулаками.
«Это, конечно, не смешно. Это больной человек, и мне жалко его. Нужно вызывать не полицию, а ''скорую помощь'', потому что убогим и больным нужно обязательно помогать. Его обязательно нужно отправить в психбольницу, этими действиями он делает хуже только себе. Это ненормально!» — цитирует звезду интернета журнал StarHit.
Напомним, что прошлая попытка Дианы Шурыгиной выступить перед публикой тоже потерпела неудачу. Блогер Дмитрий Торин жестоко пошутил над девушкой, приведя на мероприятие, где она должна была выступать, овцу на веревке. Шурыгина очень расстроилась и решила перенести свой дебют на другой раз.
....цитирует "звезду"?
....цитирует "звезду"?
Не понимаю кто ее продвигает ?? Это же позорище и стрем
ей надо с Бузовой спеть дуэтом, обе женщины с непростой судьбой)))) совсем уже докатились до ручки в нашей стране
ей надо с Бузовой спеть дуэтом, обе женщины с непростой судьбой)))) совсем уже докатились до ручки в нашей стране
Бедная моя многострадальная Родина! За что тебе все эти испытания? Неужели мало Бузовой? Доколе это глумление над ушами будет продолжаться?
Можно и с "коллегами" по цеху - дебоширом Нарциссом и алкоголиком Осиным.
Это музмафия во главе пугалкиной вставила колоса вначале Анастасии, Агузаровой, Земфире, то есть всем талантливым. Поэтому процветают Бузовы и эта вот ...
А в клип позвать сниматься великих актрис Проскурякову и Заворотнюк
позор, позор, позорище.. кому это надо - проталкивать бесталанных, никчёмных людей в массы?????? Однако дуэт Бузова-Шурыгина был бы популярен - АНТИЗВЁЗДЫ..