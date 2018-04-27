На днях 18-летняя Диана Шурыгина, которая твердо намерена стать певицей, приняла участие в сборном концерте звезд российской эстрады. Однако артистке не дали допеть — один из зрителей запустил в девушку живой курицей и подрался с ее мужем.

1 2 3 ... 11 Диана Шурыгина должна была дебютировать на концерте в одном из московских рсторанов

Недавно в ресторане «Гладиатор» состоялся концерт, в котором принимали участие Пьер Нарцисс, Алиса Мон, Александр Песков, Евгений Осин и многие другие. Среди выступающих звезд была и скандально известная Диана Шурыгина. Девушка недавно записала несколько песен в дуэте с Сашей Актом и собиралась дебютировать с одной из них.



Не успела Шурыгина выйти на сцену и допеть первый куплет, как из зала прямо ей в лицо прилетела живая курица. Испугавшись, Диана отшатнулась в сторону и отставила микрофон, однако фонограмма продолжала звучать. Супруг артистки Андрей Шлянин не остался равнодушным и накинулся на обидчика, сорвавшего выступление, с кулаками.

Дерущихся мужчин вскоре разняли. Неизвестный возмутитель спокойствия скрылся из виду до приезда правоохранительных органов.

«Это, конечно, не смешно. Это больной человек, и мне жалко его. Нужно вызывать не полицию, а ''скорую помощь'', потому что убогим и больным нужно обязательно помогать. Его обязательно нужно отправить в психбольницу, этими действиями он делает хуже только себе. Это ненормально!» — цитирует звезду интернета журнал StarHit.



Напомним, что прошлая попытка Дианы Шурыгиной выступить перед публикой тоже потерпела неудачу. Блогер Дмитрий Торин жестоко пошутил над девушкой, приведя на мероприятие, где она должна была выступать, овцу на веревке. Шурыгина очень расстроилась и решила перенести свой дебют на другой раз.

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