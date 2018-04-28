Александр Овечкин и Анастасия Шубская поженились в 2016-м, но свадьбу сыграли только год спустя. После торжественного бракосочетания супруги отправились обратно в США. Жена хоккеиста активно ведет микроблог, в котором рассказывает о семейной жизни и публикует самые разные фотографии. Один из последних кадров в Инстаграме модели навел фолловеров на мысль, что она ждет ребенка.
«Мне кажется или чуть виднеется животик, может у них будет малыш это счастье», «А животик видно чуток. Наверно ждем прибавления в семье», «Беременна», «Ждем Маленького Овечкина», — написали в комментариях поклонники Анастасии (орфография и пунктуация авторов сохранены).
Впрочем, некоторые фолловеры считают, что фигура Шубской не изменилась. По их мнению, иллюзию округлившегося живота дало сочетание ракурса и фасона платья. Сама Анастасия на поздравления и вопросы интернет-пользователей пока никак не отреагировала.
Блин, кто эти фолловеры, которые денно и нощно выискивают у всех животики и поздравляют с беременностью, они на учете, что ли, все состоят?