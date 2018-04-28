Недавно 24-летняя Анастасия Шубская опубликовала в своем Инстаграме новое фото. Фолловеры супруги хоккеиста заметили, что ее фигура изменилась, и сделали вывод, что она беременна.

1 2 3 ... 14 Из-за нового снимка в Инстаграме Анастасии Шубской ее поклонники заподозрили, что она ждет ребенка

Александр Овечкин и Анастасия Шубская поженились в 2016-м, но свадьбу сыграли только год спустя. После торжественного бракосочетания супруги отправились обратно в США. Жена хоккеиста активно ведет микроблог, в котором рассказывает о семейной жизни и публикует самые разные фотографии. Один из последних кадров в Инстаграме модели навел фолловеров на мысль, что она ждет ребенка.

Интернет-пользователи заметили, что на снимке у Анастасии слегка округлился живот.

«Мне кажется или чуть виднеется животик, может у них будет малыш это счастье», «А животик видно чуток. Наверно ждем прибавления в семье», «Беременна», «Ждем Маленького Овечкина», — написали в комментариях поклонники Анастасии (орфография и пунктуация авторов сохранены).



Впрочем, некоторые фолловеры считают, что фигура Шубской не изменилась. По их мнению, иллюзию округлившегося живота дало сочетание ракурса и фасона платья. Сама Анастасия на поздравления и вопросы интернет-пользователей пока никак не отреагировала.



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