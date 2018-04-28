На этой неделе Елена Летучая дала интервью ресторатору Дмитрию Левицкому. В нем телеведущая заявила, что резкое падение рейтингов шоу «Ревизорро» связано с появлением там Настасьи Самбурской и Ольги Романовской. Елена считает, что актриса и певица «убили» ее проект. Это высказывание сильно задело Самбурскую, которая поспешила ответить Летучей в своем микроблоге. «Проект был собран командой, ее пригласили на должность ведущей, в командной работе. Но в какой-то момент этой женщине сорвало башню, и она решила, что все шоу держится на ее личных качествах, хотя повторюсь, это командная работа», — написала актриса в своем микроблоге (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены).
«Дело в том, что мне стало обидно, что женщина, которая работала в проекте, начала поливать грязью то место, которое сделало из нее человека, при этом еще и нелицеприятно высказавшись о своих последовательницах. <...> Да, у меня скверный характер и мне сложно промолчать, но лишь в моментах, когда я вижу тотальную тупость, бездарщину и агрессию в мою сторону», — призналась Самбурская. По мнению новой ведущей «Ревизорро», она просто защитила свое имя и дело, которым сейчас занимается.
Это дополнительный пиар протухшей программы? Что много о Ревизорро и его бывших ведущих говорят
Летучая только хорошеет ! настя тоже красотка,конечно! Обычная ссора коллег.