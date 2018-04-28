Не так давно 31-летняя Настасья Самбурская отреагировала на высказывание 39-летней Елены Летучей о новых ведущих шоу «Ревизорро». На днях актриса объяснила, почему не смогла промолчать.

1 2 3 ... 13 Настасья Самбурская выложила в Инстаграме новый пост

На этой неделе Елена Летучая дала интервью ресторатору Дмитрию Левицкому. В нем телеведущая заявила, что резкое падение рейтингов шоу «Ревизорро» связано с появлением там Настасьи Самбурской и Ольги Романовской. Елена считает, что актриса и певица «убили» ее проект. Это высказывание сильно задело Самбурскую, которая поспешила ответить Летучей в своем микроблоге. «Проект был собран командой, ее пригласили на должность ведущей, в командной работе. Но в какой-то момент этой женщине сорвало башню, и она решила, что все шоу держится на ее личных качествах, хотя повторюсь, это командная работа», — написала актриса в своем микроблоге (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены).

Позднее Настасья поспешила объснить, почему так остро отреагировала на интервью Елены.

«Дело в том, что мне стало обидно, что женщина, которая работала в проекте, начала поливать грязью то место, которое сделало из нее человека, при этом еще и нелицеприятно высказавшись о своих последовательницах. <...> Да, у меня скверный характер и мне сложно промолчать, но лишь в моментах, когда я вижу тотальную тупость, бездарщину и агрессию в мою сторону», — призналась Самбурская. По мнению новой ведущей «Ревизорро», она просто защитила свое имя и дело, которым сейчас занимается.

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