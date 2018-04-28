23 апреля 2018 года на свет появился третий наследник принца Уильяма и Кейт Миддлтон — Луи Артур Чарльз. Вскоре после родов супруги показали малыша журналистам. На днях специалисты составили примерный портрет крохи в будущем.

1 2 3 ... 14 Зарубежные журналисты обратились к специалистам, чтобы те смоделировали, каким вырастет принц Луи Артур Чарльз

За третьей беременностью Кейт Миддлтон без преувеличения следил практически весь мир. Однако ни она, ни ее супруг предпочитали не распространяться о том, кого ждут, и не рассказывали, как собираются назвать будущего малыша. Лишь незадолго до родов принц Уильям дал понять, что Кейт беременна мальчиком. 23 апреля утром Миддлтон родила мужу третьего наследника. Спустя пару дней представители Кенсингтонского дворца сообщили, что родители решили назвать кроху Луи Артур Чарльз.

Специалисты тем временем решили узнать, как будет выглядеть кроха, когда немного подрастет.

Результаты своей работы ученые продемонстрировали журналистам DailyMail. «Не думаю, что у Луи будут голубые глаза, скорее уж карие», «Да, он может вырасти похожим, но скорее всего нет», «Я вот помню портрет принца Джорджа, но он вырос совершенно непохожим, а намного лучше», — принялись комментировать зарубежные интернет-пользователи. Большинство из них сошлись во мнении, что предугадать, каким вырастет принц Луи, попросту невозможно.

Сейчас читают