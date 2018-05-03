53-летняя Алиса Мон много лет терпела жестокое обращение со стороны экс-супруга. Чтобы избежать преследования некогда любимого человека, артистке даже пришлось оставить сцену.

1 2 3 ... 11 В эфире телепередачи «Привет, Андрей» Алиса Мон рассказала Андрею Малахову, какие издевательства терпела от экс-супруга

Алису Мон, прославившуюся в начале 1990-х, сейчас помнят только самые преданные поклонники. Исполнительница хита «Алмаз» винит своего экс-супруга в неудавшейся карьере. На днях в эфире телепрограммы «Привет, Андрей» Алиса призналась, что много лет подвергалась насилию со стороны мужа.

По словам Алисы Мон, Сергей Муравьев жестоко избивал ее.

«В итоге сам мне замазывал синяки и отправлял на сцену. Я его, конечно, очень любила, а он уничтожил во мне все эти чувства. Мне пришлось уехать в родной городок, чтобы хоть как-то сбежать от него», — призналась артистка.



Мон считает, что ее карьера не сложилась из-за психологической травмы, полученной в браке с домашним тираном. Однако певица, оказывается, до сих пор продолжает выступать на частных концертах и корпоративах.



Зрители телешоу отметили, что Алиса Мон прекрасно выглядит для своего возраста. К сожалению, певица так и не смогла устроить свою личную жизнь, но поклонники уверены, что у этой красивой женщины еще все впереди.

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