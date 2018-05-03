Фолловеры 24-летней Анастасии Тарасовой были уверены, что в их отношениях с 31-летним мужем Дмитрием царит полная идиллия. Однако на днях супруга футболиста намекнула, что думает о бывших женах своего мужа.

1 2 3 ... 13 Интернет-пользователи подозревают, что беременная Анастасия Тарасова до сих пор думает об экс-женах своего мужа Дмитрия

В январе этого года Анастасия и Дмитрий Тарасовы сыграли пышную свадьбу и обвенчались. В интервью одному из российских изданий футболист заявил, что решился на этот серьезный шаг, потому что полностью уверен в своей второй половине. Однако многие интернет-пользователи с самого начала регулярно оставляли на странице избранницы спортсмена комментарии о том, что он уйдет от нее так же, как и от предыдущих жен — Оксаны Тарасовой и Ольги Бузовой. Анастасия всеми силами старалась демонстрировать, что ее совершенно не волнует прошлое супруга, но на днях беременная супруга футболиста опубликовала в своем Инстаграме пост, после которого фолловеры решили, что она до сих пор сравнивает себя с ними.



«Если бы не тучи и дожди, люди бы не ценили лучи солнца. И речь не только о лучах... Все самое яркое впереди. Скорее возвращайся домой», — написала Анастасия (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).



Свой новый пост Тарасова сопроводила хэштегом #ЯрчеПрошлого, чем лишь подогрела интерес фолловеров.

«Ну и что означает это #ярчепрошлого?», «Я вот тоже не поняла ''Ярче прошлого'' это к чему? Какой смысл несет эта фраза? И лично ей какое дело до прошлого. На то оно и прошлое», «Давно пора просто жить, а не думать о его прошлом», — принялись обсуждать фолловеры. Анастасия дала понять, что «Ярче прошлого» — это новый слоган ФК «Локомотив», в котором играет Дмитрий.



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