Лариса Гузеева вместе с дочерью проводит майские праздники в столице Франции и делится снимками из путешествия в своем микроблоге. Недавняя публикация, на которой телеведущая позирует на фоне Триумфальной арки, не слишком понравилась подписчикам звезды.
Фолловеры раскритиковали Гузееву за странную позу. «Жуткая какая-то фотка. А что она руками-то делает?» — недоумевали комментаторы (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены). Гузеева не сдержалась и ответила подписчикам в грубой форме, за что подверглась еще большей критике. «Она руками посылает тебя глубоко в ж…» — написала Лариса.
«Почему такая реакция на комментарии? Не все обязаны восхищаться вашим фото», — интересовались возмущенные подписчики. И Лариса снова ответила в свойственной ей жесткой манере.
Лариса Гузеева — активная пользовательница социальных сетей. Телеведущая регулярно общается с подписчиками, но, судя по всему, к критике, на которую большинство знаменитостей не обращают внимания, пока не привыкла.
Хамства не потерплю? Так ей никто не хамил. По хамству у Гузеевой - черный пояс, никому не переплюнуть. Фото и вправду жуткое. На фото опухший человек неопределенного пола топырит пальцы. О чем оно?
Хамства не потерплю? Так ей никто не хамил. По хамству у Гузеевой - черный пояс, никому не переплюнуть. Фото и вправду жуткое. На фото опухший человек неопределенного пола топырит пальцы. О чем оно?
Выставляя себя любимых на обозрение, будьте готовы не только к хвалебным одам. По факту-блатная, пьющая, некультурная, хамовитая бабища, которая решила, что ей можно 'тыкать' и указывать всем. Кичится своей вульгарностью и распущенностью.
Гузеева на ведьму похожа
По хамству у Гузеевой - черный пояс, никому не переплюнуть.
Хамства не потерплю? Так ей никто не хамил. По хамству у Гузеевой - черный пояс, никому не переплюнуть. Фото и вправду жуткое. На фото опухший человек неопределенного пола топырит пальцы. О чем оно?