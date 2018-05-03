Недавно 58-летняя Лариса Гузеева поделилась в Сети снимком из Парижа, где отдыхает с дочерью. Не всем подписчикам фотография пришлась по душе, но телеведущая молчать не стала и жестко ответила всем недовольным.

1 2 3 ... 11 Недавно фолловеры Ларисы Гузеевой раскритиковали ее новое фото

Лариса Гузеева вместе с дочерью проводит майские праздники в столице Франции и делится снимками из путешествия в своем микроблоге. Недавняя публикация, на которой телеведущая позирует на фоне Триумфальной арки, не слишком понравилась подписчикам звезды.



Фолловеры раскритиковали Гузееву за странную позу. «Жуткая какая-то фотка. А что она руками-то делает?» — недоумевали комментаторы (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены). Гузеева не сдержалась и ответила подписчикам в грубой форме, за что подверглась еще большей критике. «Она руками посылает тебя глубоко в ж…» — написала Лариса.



«Почему такая реакция на комментарии? Не все обязаны восхищаться вашим фото», — интересовались возмущенные подписчики. И Лариса снова ответила в свойственной ей жесткой манере.

«Восхищений не жду, хамства не потерплю», — отреагировала телеведущая.

Лариса Гузеева — активная пользовательница социальных сетей. Телеведущая регулярно общается с подписчиками, но, судя по всему, к критике, на которую большинство знаменитостей не обращают внимания, пока не привыкла.

Сейчас читают