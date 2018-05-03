Ксения Дели уже почти два года живет в браке с миллардером Оссамой Фати Рабах аль-Шарифом. В июне 2016-го влюбленные устроили пышную свадьбу на Санторини, на которую пригласили несколько сотен гостей. С тех пор интернет-пользователи пристально следят за семейной жизнью модели и ее супруга. В Сети регулярно ходили слухи, что Ксения ждет ребенка от мужа. Однако до недавнего времени домыслы поклонников не получали подтверждения.
Подписчики принялись поздравлять будущую маму и ее мужа с грядущим пополнением в семье: «Ты серьезно беременна? Это так неожиданно, но я рада за вас!», «Вы прекрасная пара, желаю, чтобы беременность и роды прошли легко и без проблем», «Наконец-то решились! Давно пора!», «Ты такая счастливая! А когда срок?» (орфография и пунктуация авторов сохранены).
Модель предпочитает не распространяться о деталях своего интересного положения и пока не раскрывает пол будущего первенца.
Woman.ru поздравляет Ксению Дели и желает ей легкой беременности и родов!
мне интересно, дедуля сам смог или помог кто?)