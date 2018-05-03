В начале этого года в Сети появились слухи, что 28-летняя Ксения Дели ждет первенца от 64-летнего супруга, миллиардера Оссамы Фати Рабах аль-Шарифа. 3 мая модель подтвердила эту радостную новость в своем Инстаграме.

1 2 3 ... 12 Ксения Дели подтвердила новость о своей беременности

Ксения Дели уже почти два года живет в браке с миллардером Оссамой Фати Рабах аль-Шарифом. В июне 2016-го влюбленные устроили пышную свадьбу на Санторини, на которую пригласили несколько сотен гостей. С тех пор интернет-пользователи пристально следят за семейной жизнью модели и ее супруга. В Сети регулярно ходили слухи, что Ксения ждет ребенка от мужа. Однако до недавнего времени домыслы поклонников не получали подтверждения.

Впрочем, на днях Дели опубликовала в своем Инстаграме снимок, который говорит сам за себя.

Подписчики принялись поздравлять будущую маму и ее мужа с грядущим пополнением в семье: «Ты серьезно беременна? Это так неожиданно, но я рада за вас!», «Вы прекрасная пара, желаю, чтобы беременность и роды прошли легко и без проблем», «Наконец-то решились! Давно пора!», «Ты такая счастливая! А когда срок?» (орфография и пунктуация авторов сохранены).



Модель предпочитает не распространяться о деталях своего интересного положения и пока не раскрывает пол будущего первенца.



Woman.ru поздравляет Ксению Дели и желает ей легкой беременности и родов!

Сейчас читают