Новость о том, что 32-летняя Светлана Иванова ждет второго ребенка от Джаника Файзиева, появилась в СМИ в феврале этого года. На днях актриса дала понять, что уже родила малыша.

1 2 3 ... 13 Светлана Иванова намекнула, что стала матерью во второй раз

В 2015 году Светлана Иванова перестала скрывать свои отношения с Джаником Файзиевым. Пара познакомилась в 2011-м на съемках фильма «Август. Восьмого». Поговаривают, именно тогда и начался бурный роман актрисы с режиссером. Спустя год звезда «Теста на беременность» впервые стала матерью, но решила не раскрывать имени отца своей малышки поклонникам. Впрочем, фанаты Светланы были уверены, что она родила от Джаника. В 2018 году в прессе появилась информация, что Иванова вновь беременна.



«Сейчас Джаник и Света готовятся, потихонечку присматривают мебель для детской, распашонки и прочие приятные мелочи. Кстати, пол малыша пара держит в строжайшем секрете даже от близких», — рассказали одному из российских изданий источники из окружения актрисы и режиссера.

На днях Иванова опубликовала в Инстаграме новый пост, дав понять, что уже родила. «Дети спят, мать в счастье», — подписала снимок актриса (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

Поклонники быстро поняли намек Светланы и принялись поздравлять ее с прибавлением в семье: «В этот раз, наверное, уже без намеков и шуток. Здоровья вам и малышу», «Сил Вам, любви материнской, самой искренней и прекрасной», «Растите здоровенькими и счастливыми! И пусть любовь в вашей семье царит каждую секунду». Интернет-пользователи также спросили у новоиспеченной матери имя и пол малыша, но она пока не ответила своим фолловерам.

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