В 2015 году Светлана Иванова перестала скрывать свои отношения с Джаником Файзиевым. Пара познакомилась в 2011-м на съемках фильма «Август. Восьмого». Поговаривают, именно тогда и начался бурный роман актрисы с режиссером. Спустя год звезда «Теста на беременность» впервые стала матерью, но решила не раскрывать имени отца своей малышки поклонникам. Впрочем, фанаты Светланы были уверены, что она родила от Джаника. В 2018 году в прессе появилась информация, что Иванова вновь беременна.
«Сейчас Джаник и Света готовятся, потихонечку присматривают мебель для детской, распашонки и прочие приятные мелочи. Кстати, пол малыша пара держит в строжайшем секрете даже от близких», — рассказали одному из российских изданий источники из окружения актрисы и режиссера.
Поклонники быстро поняли намек Светланы и принялись поздравлять ее с прибавлением в семье: «В этот раз, наверное, уже без намеков и шуток. Здоровья вам и малышу», «Сил Вам, любви материнской, самой искренней и прекрасной», «Растите здоровенькими и счастливыми! И пусть любовь в вашей семье царит каждую секунду». Интернет-пользователи также спросили у новоиспеченной матери имя и пол малыша, но она пока не ответила своим фолловерам.