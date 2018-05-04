На днях интернет-пользователи впервые за долгое время увидели фигуру средней дочери Веры Глаголевой — Марии Нахапетовой. Анастасия Шубская в Инстаграме опубликовала видео с сестрой.

1 2 3 ... 12 Поклонники переживают за здоровье дочери Веры Глаголевой

После того, как 16 августа 2017 года ушла из жизни Вера Глаголева, три ее дочери стали общаться чаще и по сей день регулярно проводят время друг с другом. Так, недавно Мария Нахапетова и Анастасия Шубская устроили себе отдых на песчаном пляже. Супруга Александра Овечкина в инстаграм-историях поделилась несколькими видео с сестрой. Однако кадры с Марией вызвали беспокойство у интернет-пользователей. Нахапетова, по их мнению, выглядит болезненно худой.

Шубская же заявила, что считает фигуру своей сестры идеальной.

После отдыха на пляже Анастасия и Мария отправились в ресторан. Жена хоккеиста поспешила заверить своих фолловеров, что сестра хорошо питается.



К слову, Нахапетова переехала в США больше десяти лет назад. Там она изучала компьютерную графику и вышла замуж. Брак не продлился долго и к концу «нулевых» Мария вернулась в столицу, где живет по сей день. Она воспитывает двоих сыновей — старшего Кирилла и младшего Мирона. Оба мальчика появились уже во втором браке Нахапетовой.

Сейчас читают