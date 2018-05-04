Личная жизнь 42-летней Анджелины Джоли после развода с Брэдом Питтом окутана тайной. Звезде каждую неделю приписывают новый роман. На этот раз анонимные источники утверждают, что актриса положила глаз на 35-летнего Эда Скрейна.

1 2 3 ... 10 Анджелине Джоли регулярно приписывают новые романтические увлечения

Дата выхода картины «Малефисента-2» пока неизвестна, детали сюжета держатся в секрете. Однако вокруг фильма уже вовсю кипят страсти. Инсайдеры сообщили, что исполнительница главной роли Анджелина Джоли заинтересовалась своим коллегой по фильму Эдом Скрейном.



Известно, что британского актера утвердили на роль главного злодея в сиквеле «Малефисенты».

«Анджелина считает Эда сексуальным и талантливым. Она все время ищет возможность пообщаться с ним в перерывах между съемками», — сообщил анонимный источник порталу celebrityinsider.org.

Похоже, что Скрейн не отвечает Джоли взаимностью. Эд — примерный семьянин. Он женат и воспитывает с супругой 7-летнего сына. Да и с коллегами, по данным инсайдеров, предпочитает не сближаться.



Если вездесущие анонимы окажутся правы, то будет интересно понаблюдать, сможет ли Анджелина, которая привыкла получать все, что захочет, завоевать симпатию этого привлекательного британца.

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