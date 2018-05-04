Дата выхода картины «Малефисента-2» пока неизвестна, детали сюжета держатся в секрете. Однако вокруг фильма уже вовсю кипят страсти. Инсайдеры сообщили, что исполнительница главной роли Анджелина Джоли заинтересовалась своим коллегой по фильму Эдом Скрейном.
Известно, что британского актера утвердили на роль главного злодея в сиквеле «Малефисенты».
Похоже, что Скрейн не отвечает Джоли взаимностью. Эд — примерный семьянин. Он женат и воспитывает с супругой 7-летнего сына. Да и с коллегами, по данным инсайдеров, предпочитает не сближаться.
Если вездесущие анонимы окажутся правы, то будет интересно понаблюдать, сможет ли Анджелина, которая привыкла получать все, что захочет, завоевать симпатию этого привлекательного британца.