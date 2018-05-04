51-летняя Наталья Штурм любит эпатировать публику, выкладывая в Сеть провокационные снимки. Улетевшая на каникулы в Испанию звезда 1990-х шокировала подписчиков новой порцией откровенных фото.

1 2 3 ... 12 На днях Наталья Штурм опубликовала очередную серию эпатажных фото

Эпатаж — второе имя некогда популярной певицы Натальи Штурм. Знаменитость, над фигурой которой как следует поработали пластические хирурги, считает, что грех прятать такое совершенное тело. Каждая новая публикация артистки на ее странице в Инстаграме собирает сотни негативных комментариев, однако Наталья, предпочитающая позировать полуобнаженной, не обращает внимание на критику.

На днях певица опубликовала серию пляжных фото, сделанных на одном из испанских курортов.

«Вот и сезон начался. Сердце пылает от солнца! А для святых и блюстителей чужой нравственности я аж два лифчика одела», — подписала фото с едва прикрытой грудью Штурм (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

Некоторые подписчики оценили готовность певицы к пляжному сезону и ее смелость. «Фигурка – класс», «Для такой прекрасной груди, лифчики только лишние в кадре», «Утонченная и неотразимая», — комментировали преданные фанаты.



Однако большинство пользователей Сети раскритиковали снимки и посоветовали звезде прикрыться. «Зачем это в Инстаграмм выставлять?», «Вторая Волочкова», «Зачем так делать», — недоумевали подписчики.



К слову, знаменитость не первый раз вводит в ступор интернет-пользователей. Не так давно Штурм устроила распродажу нижнего белья, которое демонстрировала на себе. Фолловеры артистки так и не поняли, кому (кроме фетишистов) нужны ношеные вещи.

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