На днях в Санкт-Петербурге состоялась пресс-конференция по поводу первой режиссерской работы Константина Хабенского — фильма «Собибор». Один из заданных вопросов сильно задел актера.

1 2 3 ... 8 Константин Хабенский очень эмоционально отреагировал на вопрос, заданный во время пресс-конференции

3 мая состоялась премьера фильма «Собибор», режиссером которого выступил известный актер Константин Хабенский. Артист уделяет продвижению своей дебютной работы много сил и времени. Так, в интервью Юрию Дудю он подробно рассказал, как ему удавалось одновременно играть одну из ключевых ролей в картине и контролировать съемки.



Одним из этапов продюсирования «Собибора» стала пресс-конференция, организованная на днях в Санкт-Петербурге. Во время дискуссии журналистка рассказала о своих впечатлениях о ленте и выразила сомнение, что фильм будет адекватно понят, когда на него придет «другая публика с попкорном».



Хабенского удивила и даже разозлила такая постановка вопроса. «Что вас волнует? О чем вопрос, скажите? Кто придет на этот фильм? Почему вы думаете, что вы более чутки, чем поколение раньше вас? Может быть, я не прав. Но давайте «расчесывать» наше поколение и наш кинематограф на очень понятные вещи. Давайте думать о том поколении, которое мы выращиваем», — эмоционально ответил Константин.



Хабенский призвал публику более внимательно относиться к молодому поколению. После этого актер поблагодарил собравшихся и закончил пресс-конференцию.

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