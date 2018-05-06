Фотография Ольги Бузовой в свадебном платье мгновенное облетела весь интернет. Свою публикацию певица сопроводила хэштегом #счастьелюбиттишину, намекнув, что пока не готова откровенно говорить о том, что происходит в ее личной жизни.
Поклонники гадали, на самом ли деле Бузова отправилась под венец, или эта история — пиар нового реалити. Но даже если и так, у этой истории явно намечается весьма интересное продолжение.
На днях в социальных сетях был опубликован ролик, похожий на фрагмент будущего выпуска шоу «Дом-2». На видео Бузова, облаченная в свадебное платье, сидит в окружении участников телестройки, и прямо говорит о том, что выходит замуж.
«Сегодня я, Ольга Бузова, ведущая телепроекта «Дом-2», выхожу замуж. Вся страна ждала этого момента, бродили слухи, выдвигались версии… Но сегодня настал тот день, когда я готова поделиться своим счастьем со всеми вами. И не прятать свои чувства, а кричать о них», — немного волнуясь заявила Ольга.
В ролике не был показан избранник телеведущей, поэтому интрига сохраняется. Впрочем, все это может оказаться частью промо шоу «Замуж за Бузову», о котором певица часто рассказывала в интервью последнее время.
Какое красивое нежное платье а Бузовой женского счастья с достойным ее мужчиной!!!