Неделю назад Ольга Бузова опубликовала фото в свадебном платье, написав, что любит жизнь за ее непредсказуемость. Недавно в интернете появилось продолжение этой неожиданной и загадочной истории.

1 2 3 ... 9 В Сети появилось видео, в котором Бузова рассказывает о том, что выходит замуж

Фотография Ольги Бузовой в свадебном платье мгновенное облетела весь интернет. Свою публикацию певица сопроводила хэштегом #счастьелюбиттишину, намекнув, что пока не готова откровенно говорить о том, что происходит в ее личной жизни.



Поклонники гадали, на самом ли деле Бузова отправилась под венец, или эта история — пиар нового реалити. Но даже если и так, у этой истории явно намечается весьма интересное продолжение.



На днях в социальных сетях был опубликован ролик, похожий на фрагмент будущего выпуска шоу «Дом-2». На видео Бузова, облаченная в свадебное платье, сидит в окружении участников телестройки, и прямо говорит о том, что выходит замуж.



«Сегодня я, Ольга Бузова, ведущая телепроекта «Дом-2», выхожу замуж. Вся страна ждала этого момента, бродили слухи, выдвигались версии… Но сегодня настал тот день, когда я готова поделиться своим счастьем со всеми вами. И не прятать свои чувства, а кричать о них», — немного волнуясь заявила Ольга.



В ролике не был показан избранник телеведущей, поэтому интрига сохраняется. Впрочем, все это может оказаться частью промо шоу «Замуж за Бузову», о котором певица часто рассказывала в интервью последнее время.

Публикация от dom2_reality (@dom2_reality) 5 Май 2018 в 8:47 PDT

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