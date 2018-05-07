69-летняя Алла Пугачева и 41-летний Максим Галкин вместе уже не первый год. На днях супруги показали интернет-пользователям, что по-прежнему без ума друг от друга.

1 2 3 ... 14 Алла Пугачева и Максим Галкин смело проявляют чувства на публике

Алла Пугачева и Максим Галкин женаты уже почти семь лет. Супруги вместе воспитывают близнецов Лизу и Гарри. Поклонники юмориста и Примадонны не сомневаются в том, что в их семье царит полная идиллия. Максим регулярно публикует в своем Инстаграме фотографии и видеозаписи с женой, а вот в микроблоге певицы кадры с мужем появляются не с таким завидным постоянством. Фолловеры уверены, что это связано с постоянными гастролями Галкина. К слову, недавно юморист вернулся их очередной поездки.



«От радости сердечко тает, мой муж сегодня прилетает», — написала Алла в Инстаграме (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

Максим не смог пройти мимо этого милого сообщения и ответил: «Спешу!». Свои послания супруги сопроводили сердечками, а интернет-пользователи принялись обсуждать публичную демонстрацию чувств. «От любви женщина всегда цветет, как весна», «Когда у любви есть крылья», «Если Вам хорошо друг с другом, то почему это так волнует кого-то», — начали писать фолловеры. Некоторые интернет-пользователи, впрочем, начали настаивать, что иногда стоит придерживаться принципа «счастье любит тишину».



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