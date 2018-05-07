На днях стало известно, что 18-летняя Евгения Медведева приняла решение прекратить сотрудничество со своим тренером Этери Тутберидзе. Позднее наставница прокомментировала поступок своей бывшей подопечной.

1 2 3 ... 12 Этери Тутберидзе дала понять, что Евгения Медведева могла уйти от нее из-за Алины Загитовой

Евгения Медведева и Этери Тутберидзе сотрудничали 11 лет. 4 мая 2018 года российские СМИ распространили информацию о том, что фигуристка решила покинуть своего тренера. Сама спортсменка никак не комментировала противоречивые сообщения, которые появлялись в прессе. Однако ее наставница сделала громкое заявление в эфире Первого канала. «Слухи об уходе Жени уже нагнетались. Я писала ей, но ответов на СМС и звонков нет. Посмотрев новости, я поняла, что Женя уходит. Расставание с ней, если она выдвигает какие-то условия, наверное, неизбежно» — пояснила Тутберидзе.



Этери дала понять, что возможной причиной ухода Евгении могла стать Алина Загитова, завоевавшая золотую медаль на Олимпиаде в Южной Корее. «Знаете, выйдя со льда, она сказала такую совершенно детскую фразу: ''Неужели вы не могли удержать Алину еще один год в юниорах?'' Я ответила: ''Женя, ты что?'' Я обязана всем дать одинаковые шансы. Я не имею права удерживать человека», — заявила Тутберидзе. Ранее в прессе неоднократно обсуждались отношения Загитовой и Медведевой, но обе спортсменки заявляли, что между ними нет вражды, а только дружеское соперничество.

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