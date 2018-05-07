В полдень 7 мая в Государственном Кремлевском дворце состоялась торжественная церемония инаугурации президента Владимира Путина. В этот день поддержать лидера государства пришли многие его доверенные лица.

1 2 3 ... 14 Владимир Путин стал президентом Российской Федерации в четвертый раз

18 марта 2018 года в состоялись выборы президента Российской Федерации, на которых Владимир Путин одержал уверенную победу, набрав 76,6 процентов голосов. Сегодня он официально вступил в должность главы государства в четвертый раз. Владимир Владимирович приехал к Государственному Кремлевскому дворцу на новом российском лимузине «Кортеж», который сегодня мы увидели впервые. После этого в присутствии множества гостей, среди которых были Тимати, Сергей Безруков, Диана Гурцкая, певица Зара, Сергей Гармаш и многие другие доверенные лица Путина, он произнес президентскую присягу. После чего в зале зазвучал гимн Российской Федерации.

Владимир Владимирович обратился к гостям и поблагодарил всех за высокий уровень доверия. «Считаю его огромным политическим капиталом и моральной опорой», — заявил президент.

Церемония инаугурации завершилась артиллерийским салютом из 30 залпов. После этого глава государства отправился на Соборную площадь, где состоялся смотр парада Кремлевского полка. Владимир Владимирович пообщался к общественниками, которые собрались на площади, чтобы лично поздравить его со вступлением в должность.

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