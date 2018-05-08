Не так давно в Сети появились слухи о том, что 46-летняя Лера Кудрявцева беременна от своего 30-летнего мужа Игоря Макарова. На днях Андрей Малахов раскрыл правду об интересном положении коллеги.

1 2 3 ... 13 Новость о прибавлении в семье Леры Кудрявцевой наконец подтвердилась

Лера Кудрявцева и Игорь Макаров женаты уже пять лет. Долгое время супруги мечтают о пополнении в семье. Однако каждый раз, когда в прессе возникали новости о второй беременности телеведущей, она опровергала информацию журналистов. «Мне уже лет пять приписывают интересное положение, как только я надеваю свободное платье — мне просто очень нравится такой фасон, ничего не могу с собой поделать. Очень бы хотелось стать мамой, но, к сожалению, нет. Ваши бы слова да Богу в уши!» — говорила Кудрявцева. Однако на этот раз телеведущая предпочитает отмалчиваться. Вместо этого Лера публикует в Инстаграме красноречивые кадры, которые убеждают поклонников, что она действительно беременна.

На днях радостную новость подтвердил коллега телеведущей Андрей Малахов.

В своей колонке для журнала StarHit он написал: «Лера собирается снова стать матерью. А то, что супруг, хоккеист Игорь Макаров, всего на три года стар­ше ее 26-летнего сына от первого брака, дива считает только плюсом. Вот и в последние «вольные» дни перед приближающимся отцовством она ре­ шила побаловать мужа, устроив ему поездку, но не на чемпионат мира в Копенгаген, а в вечный город Рим. Там счастливую пару ждет солнце, вино и наверняка прекрасные, романтичные ночи». Поклонники принялись поздравлять Кудрявцеву с долгожданным пополнением в семье. Фанаты надеются, что в скором времени Лера расскажет подробности предстоящих родов.

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