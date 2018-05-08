В минувшие выходные журналисты выяснили, что 18-летняя Евгения Медведева хочет сменить тренера и прекратить сотрудничество с Этери Тутберидзе. На днях фигуристка высказалась о причинах такого решения.

1 2 3 ... 13 Евгения Медведева объяснила, почему решила уйти от своего тренера Этери Тутберидзе

В начале мая в российских СМИ распространилась новость о том, что Евгения Медведева рассталась с Этери Тутберидзе, с которой она работала 11 лет. Вскоре тренер высказалась об уходе спортсменки. «Слухи об уходе Жени уже нагнетались. Я писала ей, но ответов на СМС и звонков нет. Посмотрев новости, я поняла, что Женя уходит. Расставание с ней, если она выдвигает какие-то условия, наверное, неизбежно», — объяснила Этери. «Знаете, выйдя со льда, она сказала такую совершенно детскую фразу: ''Неужели вы не могли удержать Алину еще один год в юниорах?'' Я ответила: ''Женя, ты что?'' Я обязана всем дать одинаковые шансы. Я не имею права удерживать человека» — рассказала тренер.

Позднее о расставании с Тутберидзе высказалась и Медведева.

«Я буду продолжать выступать за сборную России, оставаясь в школе ''Самбо-70'', тренируясь при этом у канадского специалиста Брайана Орсера. Делаю я это для того, чтобы использовать новые возможности и другие методики тренировочного процесса и продолжать представлять Россию на самом высоком уровне», — приводит слова Евгении ТАСС. Прокомментировать свое высказывание об Алине Загитовой фигуристка наотрез отказалась.

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