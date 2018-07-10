СМИ: Анджелина Джоли и Камилла Паркер Боулз объединились против Кейт Миддлтон

Не так давно 43-летняя Анджелина Джоли побывала на празднике, который устраивали члены королевской семьи. Поведение актрисы, как сообщают зарубежные журналисты, разозлило 36-летнюю Кейт Миддлтон.

1 2 3 ... 12 По информации СМИ, Кейт Миддлтон и Камилла Паркер Боулз снова враждуют

В британских СМИ регулярно обсуждают отношения Кейт Миддлтон и Камиллы Паркер Боулз. Поговаривали, что герцогини достигли перемирия после того, как в королевской семье появилась Меган Маркл. Однако недавно стало известно, что эти слухи сильно преувеличены, а отношения Кейт и Камиллы остались такими же натянутыми, как раньше. Правда, теперь в этой конфронтации оказалась замешана Анджелина Джоли.

Голливудская актриса, как сообщают зарубежные источники, довольно давно дружит с герцогиней Корнуольской, и они становятся все ближе, что нисколько не радует Кейт.

«Камилла считает, что только женщины высокого происхождения могут выходить замуж за принцев, поэтому она крайне недовольна тем, что сейчас происходит во дворце», — рассказал инсайдер репортерам Daily Star. Источники из окружения британской королевской семьи утверждают, что Паркер Боулз намеренно настраивает Джоли против Миддлтон и Маркл, зная, какой скандал может устроить во дворце голливудская дива. Для самой Анджелины, говорят, это тоже выгодно. Актриса давно мечтает о том, чтобы ее поддерживали члены королевской семьи.