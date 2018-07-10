СМИ: Анджелина Джоли и Камилла Паркер Боулз объединились против Кейт Миддлтон

В британских СМИ регулярно обсуждают отношения Кейт Миддлтон и Камиллы Паркер Боулз. Поговаривали, что герцогини достигли перемирия после того, как в королевской семье появилась Меган Маркл. Однако недавно стало известно, что эти слухи сильно преувеличены, а отношения Кейт и Камиллы остались такими же натянутыми, как раньше. Правда, теперь в этой конфронтации оказалась замешана Анджелина Джоли.
«Камилла считает, что только женщины высокого происхождения могут выходить замуж за принцев, поэтому она крайне недовольна тем, что сейчас происходит во дворце», — рассказал инсайдер репортерам Daily Star. Источники из окружения британской королевской семьи утверждают, что Паркер Боулз намеренно настраивает Джоли против Миддлтон и Маркл, зная, какой скандал может устроить во дворце голливудская дива. Для самой Анджелины, говорят, это тоже выгодно. Актриса давно мечтает о том, чтобы ее поддерживали члены королевской семьи.