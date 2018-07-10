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    СМИ: Анджелина Джоли и Камилла Паркер Боулз объединились против Кейт Миддлтон

    10.07.2018
    Не так давно 43-летняя Анджелина Джоли побывала на празднике, который устраивали члены королевской семьи. Поведение актрисы, как сообщают зарубежные журналисты, разозлило 36-летнюю Кейт Миддлтон. 
    • Кейт Миддлтон
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      По информации СМИ, Кейт Миддлтон и Камилла Паркер Боулз снова враждуют

    В британских СМИ регулярно обсуждают отношения Кейт Миддлтон и Камиллы Паркер Боулз. Поговаривали, что герцогини достигли перемирия после того, как в королевской семье появилась Меган Маркл. Однако недавно стало известно, что эти слухи сильно преувеличены, а отношения Кейт и Камиллы остались такими же натянутыми, как раньше. Правда, теперь в этой конфронтации оказалась замешана Анджелина Джоли. 

    Голливудская актриса, как сообщают зарубежные источники, довольно давно дружит с герцогиней Корнуольской, и они становятся все ближе, что нисколько не радует Кейт.

    «Камилла считает, что только женщины высокого происхождения могут выходить замуж за принцев, поэтому она крайне недовольна тем, что сейчас происходит во дворце», — рассказал инсайдер репортерам Daily Star. Источники из окружения британской королевской семьи утверждают, что Паркер Боулз намеренно настраивает Джоли против Миддлтон и Маркл, зная, какой скандал может устроить во дворце голливудская дива. Для самой Анджелины, говорят, это тоже выгодно. Актриса давно мечтает о том, чтобы ее поддерживали члены королевской семьи. 

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    Текст: Вероника Пыльнова Фото: Getty Images
    Теги:

    Камилла Паркер Боулз, Кейт Миддлтон, Анджелина Джоли, Елизавета II

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    Комментарии (13) Добавить комментарий

    • Как говаривают бывалые + запасаемся попкорном

    • согласна с камиллой, позор просто королевской семье, как там оказались миддлтон и особенно маркл? уму непостижимо..

    • Бред полнейший? Джоли сама рассказала или Камилла, или они всех поставили в известность, что теперь вместе интригуют против Кейт? :)))))))

    • Ну да, конечно)) Насмешили.

    • Камилла права, но золушки всегда в сказках оказывались ближе к принцам, чем леди из высшего света. Сказка ложь да в ней намёк. Уильям намёк понял и выбрал достойную по воспитанию леди. И только Гарри понял всё буквально и выбрал нечто не совместимое с жизнью в свете Букингема, инородное тело ММ. Время покажет кто больше прав старшой или младшой. Хотя может и то и то жизнеспособным быть и полезным.

    • Перевожу: Джоли жила спокойно , зная что ТАМ, на верхушке ей оказаться никак не удастся, ведь она не королевских кровей и это ее успокаивало . Но теперь как оказалось туда допускают всех, и теперь она злится что не оказалась на месте маркл или Кейт, ведь это возможно, как же она профукала такой шанс, думаю она злится в первую очередь на саму себя, а потом уже на маркл и Кейт

    • Какой скандал может закатить Джоли во дворце? Она там кто?

    • Бедная Кейт! Она же уборщица во дворце, а муж ейный дворник.

    • Гость

      Перевожу: Джоли жила спокойно , зная что ТАМ, на верхушке ей оказаться никак не удастся, ведь она не королевских кровей и это ее успокаивало . Но теперь как оказалось туда допускают всех, и теперь она злится что не оказалась на месте маркл или Кейт, ведь это возможно, как же она профукала такой шанс, думаю она злится в первую очередь на саму себя, а потом уже на маркл и Кейт

      Скорее, она метит на место Камиллы.

    • Ну устроит скандал, и?...

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