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    Ольга Дроздова уверена, что 15 лет не могла забеременеть из-за сделанного в молодости аборта

    10.07.2018
    53-летняя Ольга Дроздова стала героиней нового выпуска шоу «Судьба человека». В студии Бориса Корчевникова актриса рассказала о том, как долго они с мужем Дмитрием Певцовым пытались зачать ребенка.
    • Ольга Дроздова, Дмитрий Певцов
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      Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов 15 лет не могли зачать ребенка

    Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов поженились в 1994 году. Сейчас они считаются одной из самых крепких пар в кинематографе, и это неудивительно. Поклонники актеров не сомневаются в том, что в их семье всегда царила идиллия. Однако недавно Ольга призналась, что на самом деле у них с Дмитрием была одна серьезная проблема, которую они никак не могли решить. Дроздова никак не могла забеременеть от Певцова.

    «Тогда это была абсолютно аномальная история, мы оба были абсолютно здоровы, но ничего не получалось. А потом я поняла, что, как и многие девушки того поколения, по  глупости сделала аборт на первых курсах института, потому что тогда это было запрещено. Спустя годы я поняла, что расплачивалась за свою ошибку, но лишь через 15 лет Бог подарил мне ангела», — призналась Ольга. 

    Также актриса вспомнила, что сказал ей батюшка, который венчал их с мужем в церкви: «Я прорыдала все венчание, ведь батюшка открыл мне глаза и сказал, что аборт — это тоже убийство. Тогда я, наверное, и осознала свою страшную ошибку». По словам Ольги, она смогла признаться себе в любви к Дмитрию только после того, как на свет появился их сын Елисей. Ребенок, по словам Дроздовой, помог ей иначе взглянуть на семью и взаимоотношения с мужем. 

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    Текст: Вероника Пыльнова Фото: Starface, Persona Stars, Legion-Media.ru, Instagram
    Теги:

    Ольга Дроздова, Дмитрий Певцов

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    Комментарии (5) Добавить комментарий

    • "А потом я поняла, что, как и многие девушки того поколения, по глупости сделала аборт на первых курсах института, потому что тогда это было запрещено." Что было запрещено : рожать или аборты делать ?

    • Гость

      "А потом я поняла, что, как и многие девушки того поколения, по глупости сделала аборт на первых курсах института, потому что тогда это было запрещено." Что было запрещено : рожать или аборты делать ?

      Я вот тоже не поняла))) Наверное было запрещено рожать на первых курсах института, раз сделала аборт. Интересно только, кем было запрещено?

    • Что-то на голове у неё непонятное всегда

    • Вела себя на передаче как ненормальная. Ужимки,смешки. Очки сами по себе,волосы сами по себе. Ужас.

    • Она такая манерная и создаёт впечатление человека,который вечно носит маску, даже улыбка у неё такая неискренняя всегда.

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