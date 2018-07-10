«Наша маленькая принцесса»: Харпер Бекхэм исполнилось 7 лет, и вся семья на седьмом небе

Сегодня единственной дочери Дэвида и Виктории Бекхэм исполнилось семь лет. Рассказываем, как знаменитые родители поздравили малютку Харпер с днем рождения.

1 2 3 ... 10 Харпер Севен Бекхэм отмечает день рождения, ей исполнилось 7 лет

Как быстро летит время. Любимой и единственной дочери многодетной четы Бекхэхмов — Харпер Севен — 10 июля исполнилось уже 7 лет.

Отец семейства, известный футболист Дэвид Бекхэм трогательно поздравил свою дочку с днем рождения. «Что я могу сказать о моей маленькой принцессе?! Только то, что она прекрасна, насколько это вообще возможно», — поделился он своими эмоциями в Snapchat.

Также Дэвид опубликовал серию совместных фотографий с семьей в своем аккаунте в Инстаграме и оставил ей нежное послание: «Харпер Севен сегодня исполнилось семь... С днем рождения, моя большая девочка... Моя крошка, твоя братья, мамочка и папочка любят тебя... Ты моя самая маленькая девочка... ты заставляешь улыбаться меня каждый день».

Мама Виктория Бекхэм тоже поздравила крошку Харпер с днем рождения. В своем аккаунте в Инстаграме она написала: «С днем рождения, моя малышка. Мы так сильно любим тебя. Целуем, мама, папа, Бруклин, Ромео и Круз».

Харпер уже успела похвастаться своими новыми розовыми роликовыми коньками, которые ей подарил старший брат Бруклин, и гнедым пони — подарок от любящих родителей.

Также Виктория поделилась с подписчиками снимками своего загородного дома, который чета Бекхэмов украсила, по случаю вечеринки, розовыми шариками в форме единорогов.



