Беременная Анна Хилькевич посетовала на проблемы со здоровьем

Актриса Анна Хилькевич, которую поклонники так любят за ее всегда позитивный настрой, совсем скоро станет мамой во второй раз. Но даже звезда «Универа» иногда хандрит.

1 2 3 ... 11 Беременная Анна Хилькевич пожаловалась своим подписчикам на проблемы со здоровьем

Несмотря на то, что 31-летняя Анна Хилькевич сейчас находится на последнем месяце беременности, она продолжает вести активный образ жизни. Актриса занимается собственным бизнесом, принимает участие в съемках и посещает светские мероприятия. Успевает звезда «Универа» уделять внимание и своему супругу Артуру Волкову, и дочке Арианне.

Интернет-пользователи уверены, что актриса никогда не унывает, однако оказалось, что это не совсем так. Недавно будущая опубликовала в своем микроблоге очередной снимок, под которым оставила эмоциональную подпись:

«На первый взгляд на этом фото все в порядке... Но это не так. За этим фото скрывается: желудочная боль, отравление, приближающиеся роды, аллергия на цветение, немного заложено ухо, а еще парикмахер нашёл сегодня у меня один седой волос. Но меня трогает только последнее!» — как всегда с юмором заявила Хилькевич.

Поклонники актрисы сразу же начали хвалить ее за оптимизм и желать крепкого здоровья: «Пусть седой волос будет самой большой проблемой в вашей жизни», «Это все временные трудности», «Значит скоро роды», «Держись, все будет хорошо!» — писали в комментариях. Мы присоединяемся к словам многочисленных фанатов Анны и желаем ей легких родов!