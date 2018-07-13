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    Наталья Водянова собрала зарубежных и российских звезд на благотворительном вечере

    13.07.2018
    Вечером 12 июля в сердце Москвы состоялся благотворительный вечер в поддержку фонда Натальи Водяновой «Обнаженные сердца». Среди гостей мероприятия оказались не только российские звезды, но и знаменитости из других стран.
    • Наталья Водянова, Мик Джаггер
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      Наталья Водянова и Мик Джаггер

    За три дня до финала чемпионата мира по футболу Наталья Водянова, Яна Рудковская и посол государства Катар в России Фахад Мохамедович Аль-Аттыйя устроили благотворительный ужин, на котором собрались отечественные и зарубежные звезды. Светлана Лобода, Дима Билан, Николь Шерзингер, Мик Джаггер, Ксения Собчак и другие знаменитости приняли участие в аукционе, главной темой которого стал нынешний мундиаль. 

    За вечер удалось собрать 975 тысяч евро. Эти деньги будут направлены на развитие программ фонда «Обнаженные сердца» по поддержке семей, воспитывающих детей с нарушениями развития. 

    В самом конце гостей ждал приятный сюрприз — зажигательный концерт с участием звезд современной поп-музыки. На сцене выступили Дима Билан, который старается никогда не пропускать мероприятия Натальи Водяновой, Светлана Лобода и Николь Шерзингер. 

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    Текст: Вероника Пыльнова
    Теги:

    Светлана Лобода, Полина Киценко, Айсель Трудел, Мария Федорова, Оксана Лаврентьева, Марина Жигалова-Озкан, Виктория Лопырева, Александр Терехов, Антуан Арно, Николь Шерзингер, Мик Джаггер, Алла Вербер, Дима Билан, Анастасия Задорина, Певица Валерия, Иосиф Пригожин, Алена Долецкая, Ульяна Сергеенко, Яна Чурикова, Саша Лусс, Яна Рудковская, Наталья Якимчик, Ксения Собчак, Наталья Водянова

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