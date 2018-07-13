Наталья Водянова собрала зарубежных и российских звезд на благотворительном вечере

Вечером 12 июля в сердце Москвы состоялся благотворительный вечер в поддержку фонда Натальи Водяновой «Обнаженные сердца». Среди гостей мероприятия оказались не только российские звезды, но и знаменитости из других стран.

За три дня до финала чемпионата мира по футболу Наталья Водянова, Яна Рудковская и посол государства Катар в России Фахад Мохамедович Аль-Аттыйя устроили благотворительный ужин, на котором собрались отечественные и зарубежные звезды. Светлана Лобода, Дима Билан, Николь Шерзингер, Мик Джаггер, Ксения Собчак и другие знаменитости приняли участие в аукционе, главной темой которого стал нынешний мундиаль.



За вечер удалось собрать 975 тысяч евро. Эти деньги будут направлены на развитие программ фонда «Обнаженные сердца» по поддержке семей, воспитывающих детей с нарушениями развития.



В самом конце гостей ждал приятный сюрприз — зажигательный концерт с участием звезд современной поп-музыки. На сцене выступили Дима Билан, который старается никогда не пропускать мероприятия Натальи Водяновой, Светлана Лобода и Николь Шерзингер.