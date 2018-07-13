«Не попали в полуфинал из-за меня»: Смолов признал свою вину за поражение на чемпионате мира

Сборная России не смогла одолеть хорватов и не вышла в полуфинал чемпионата мира по футболу. На днях журналисты выяснили, что всю вину за это поражение на себя взял Федор Смолов, который не смог реализовать пенальти.

1 2 3 ... 12 Федор Смолов считает себя виноватым в поражении в матче с Хорватией

После матча Россия — Хорватия у Федора Смолова появилось огромное количество хейтеров. Многие болельщики считают, что именно из-за нападающего «Краснодара» наша команда не смогла попасть в полуфинал. Футболист не реализовал пенальти после окончания экстратайма, из-за чего сборная России в итоге и проиграла. Сам спортсмен был так поражен произошедшим, что остался сидеть на поле, даже когда все остальные уже ушли.



С того момента тысячи людей каждый день оставляют гневные комментарии в микроблоге Федора, на которые он предпочитает не реагировать. Однако на днях Юрий Жирков, игравший в сборной России, дал понять, что на самом деле Смолов чувствует себя виноватым.



«В раздевалке Федя извинился перед командой, нашел нужные слова. Помню, сказал еще, что он благодаря команде попал в четвертьфинал, а команда из-за него не попала в полуфинал. Мы все поддержали человека, такое с каждым может случиться. Проигрывает не один игрок, а команда. В конце концов, он не побоялся ни с испанцами, ни с хорватами первым пойти к точке (11-метровая отметка, — прим. Woman.ru)», — заявил Юрий в интервью изданию «Спорт-Экспресс». По словам полузащитника, бить пенальти первым — крайне ответственная задача, потому что настроение остальных игроков будет зависеть именно от первого удара.