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    «Не попали в полуфинал из-за меня»: Смолов признал свою вину за поражение на чемпионате мира

    13.07.2018
    Сборная России не смогла одолеть хорватов и не вышла в полуфинал чемпионата мира по футболу. На днях журналисты выяснили, что всю вину за это поражение на себя взял Федор Смолов, который не смог реализовать пенальти. 
    • Федор Смолов
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      Федор Смолов считает себя виноватым в поражении в матче с Хорватией

    После матча Россия — Хорватия у Федора Смолова появилось огромное количество хейтеров. Многие болельщики считают, что именно из-за нападающего «Краснодара» наша команда не смогла попасть в полуфинал. Футболист не реализовал пенальти после окончания экстратайма, из-за чего сборная России в итоге и проиграла. Сам спортсмен был так поражен произошедшим, что остался сидеть на поле, даже когда все остальные уже ушли.

    С того момента тысячи людей каждый день оставляют гневные комментарии в микроблоге Федора, на которые он предпочитает не реагировать. Однако на днях Юрий Жирков, игравший в сборной России, дал понять, что на самом деле Смолов чувствует себя виноватым.

    «В раздевалке Федя извинился перед командой, нашел нужные слова. Помню, сказал еще, что он благодаря команде попал в четвертьфинал, а команда из-за него не попала в полуфинал. Мы все поддержали человека, такое с каждым может случиться. Проигрывает не один игрок, а команда. В конце концов, он не побоялся ни с испанцами, ни с хорватами первым пойти к точке (11-метровая отметка, — прим. Woman.ru)», — заявил Юрий в интервью изданию «Спорт-Экспресс». По словам полузащитника, бить пенальти первым — крайне ответственная задача, потому что настроение остальных игроков будет зависеть именно от первого удара. 

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    Текст: Вероника Пыльнова Фото: Instagram, Getty Images
    Теги:

    Федор Смолов, Инна Жиркова, Юрий Жирков

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    Комментарии (3) Добавить комментарий

    • Да чего уже соплями трясти??? Лучше остыть и проанализировать матч, все матчи. Разобрать все ло мелочей. А искать крайних - что это даст...?
      Конечно, могли они дальше пройти...могли. ничего, будем надеяться.

    • Россия очень хорошо сыграла. Я живу во Франции, так тут все спортивные обозреватели это признают. А вообще, лучше уж проиграть финалистам-хорватам, чем, не дай бог, англичанам.

    • Федя не грусти!! Эмоции подарили всей стране незабываемые. Самые правильные слова сказала Собчачка по этому поводу. У каждого бывают промахи. В конце концов можно сказать что и Фернандес промазал и Акинфеев где-то не отбил. В матче с Хорватией меня как раз поразили наши полузащитники или защитники, не знаю кто точно отбивал мяч у наших ворот перед Акинфеевым. Столько раз казалось хорваты могли забить, а наши мощно отбивали мяч! Молодцы! Это было красиво)

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