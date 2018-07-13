Дмитрий Тарасов забрал жену и новорожденную дочь из роддома

10 июля супруга Дмитрия Тарасова Анастасия родила первенца. Еще через три дня молодая мама и новорожденная девочка смогли отправиться домой.

1 2 3 ... 10 Анастасия Тарасова выписалась из роддома вместе с новорожденной дочерью

Не так давно Дмитрий и Анастасия Тарасова стали родителями. Их дочь родилась в подмосковном центре «Лапино» 10 июля. «Появилась на свет наша долгожданная доченька! Много эмоций и новых чувств. Никогда бы не подумала, что необъятное счастье может быть ростом 50 см и весом 2940 грамм!» — написала в Инстаграме Анастасия в тот знаменательный день.

Уже 13 июля счастливый отец сообщил в своем микроблоге, что его жена и дочь выписались из роддома. «Забрал своих принцесс», — без лишних деталей прокомментировал футболист.

Неизвестно, выбрала ли супружеская пара имя для малышки: в недавнем интервью Дмитрий Тарасов признался, что окончательного варианта они с Анастасией пока не придумали.



В комментариях поклонники футболиста пожелали здоровья новорожденной и отметили, что Анастасия Тарасова выглядит превосходно. Возможно, в этом немалую роль сыграл наряд, выбранный моделью — платье с цветочным принтом отлично на ней смотрелось.

