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    Дмитрий Тарасов забрал жену и новорожденную дочь из роддома

    13.07.2018
    10 июля супруга Дмитрия Тарасова Анастасия родила первенца. Еще через три дня молодая мама и новорожденная девочка смогли отправиться домой.
    • Дмитрий Тарасов, Анастасия Тарасова (Костенко)
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      Анастасия Тарасова выписалась из роддома вместе с новорожденной дочерью

    Не так давно Дмитрий и Анастасия Тарасова стали родителями. Их дочь родилась в подмосковном центре «Лапино» 10 июля. «Появилась на свет наша долгожданная доченька! Много эмоций и новых чувств. Никогда бы не подумала, что необъятное счастье может быть ростом 50 см и весом 2940 грамм!» — написала в Инстаграме Анастасия в тот знаменательный день.

    Уже 13 июля счастливый отец сообщил в своем микроблоге, что его жена и дочь выписались из роддома. «Забрал своих принцесс», — без лишних деталей прокомментировал футболист.

    Неизвестно, выбрала ли супружеская пара имя для малышки: в недавнем интервью Дмитрий Тарасов признался, что окончательного варианта они с Анастасией пока не придумали.

    В комментариях поклонники футболиста пожелали здоровья новорожденной и отметили, что Анастасия Тарасова выглядит превосходно. Возможно, в этом немалую роль сыграл наряд, выбранный моделью — платье с цветочным принтом отлично на ней смотрелось.

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    Текст: Ксения Воронцова Фото: Instagram
    Теги:

    Дмитрий Тарасов, Анастасия Тарасова (Костенко)

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    Комментарии (146) Добавить комментарий

    • Настя, наверно, думает, что красиво нарядилась.

    • Следующие статьи будут "Тарасов поменял дочке памперс", "Костенко покормила дочь сисей", "Тарасов и Костенко показали подписчикам фото среднего пальчика новорожденной дочки" и.т.д. Каждый шаг - показуха и пиар. Неприятная пара.

    • "Здрасьте, я - Настя". Ну, красивая девушка, фигура норм, лицо хорошенькое, волосы шикарные, но чувство стиля...Точнее его отсутствие... Как с деревни, честное слово.

    • Простите,но он такой неприятный тип(( А малышке здоровья!

    • Третья часть марлезонского балета.. Годика через два очередная брошенка побежит по Малаховым.

    • Гость

      "Здрасьте, я - Настя". Ну, красивая девушка, фигура норм, лицо хорошенькое, волосы шикарные, но чувство стиля...Точнее его отсутствие... Как с деревни, честное слово.

      Да ладно вам...она позавчера родила, выглядит шикарно. Платье так себе, но всем бы так выглядеть на 3-ий день после родов! Я влезла только в мужа треники и кофту ххl.

    • А мне нравится, как она нарядилась. Что не так-то? Цветочный принт сейчас в моде, и сидит это платье на ней хорошо. Для роддома как раз подходяще.

    • Поздравляю! Больше приятных новостей! Хватит статей об убийцах, женщинах облегченного поведения и британской семье!

    • Везде успел! И с Кристиной Замир пофотографироваться, пока отмечал, и Настю забрать. Хорошо, когда сборов нет

    • Зачем они венчались? Венчание это конечно очень серьезно! Это не в ЗАГС забежать печать шлепнуть . А потом еще раз шлепнуть полсле развода....

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