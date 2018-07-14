45-летний певец Таркан впервые стал отцом и поделился снимком дочери

В семье популярного турецкого музыканта Таркана Теветоглу на днях произошло радостное событие. 12 июля 45-летний исполнитель хита Dudu впервые стал отцом. Об этом певец рассказал на своей странице в Инстаграме. Артист опубликовал фото крохи и поделился своими эмоциями.
Как сообщает турецкое издание Hürriyet Daily News, малышка появилась на свет в одной из клиник Германии.
Еще в феврале этого года Таркан признавался, что станет отцом. Певец давно хотел детей, но его мечта исполнилась только сейчас. Со своей женой артист познакомился еще семь лет назад, причем инициатором стала Пынар, которая давно фанатела от Таркана. Весной 2016-го музыкант наконец женился на возлюбленной.