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    45-летний певец Таркан впервые стал отцом и поделился снимком дочери

    14.07.2018
    Звезда нулевых, турецкий артист Таркан поделился с подписчиками в Инстаграме радостной новостью: 12 июля у него и его супруги Пынар Дилек родился первенец. Счастливый молодой отец уже показал новорожденную дочь фанатам.
    • Таркан
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      Известный турецкий певец Таркан впервые стал отцом

    В семье популярного турецкого музыканта Таркана Теветоглу на днях произошло радостное событие. 12 июля 45-летний исполнитель хита Dudu впервые стал отцом. Об этом певец рассказал на своей странице в Инстаграме. Артист опубликовал фото крохи и поделился своими эмоциями.

    «Наша дочь Лия появилась на свет. Она озарила мою жизнь словно солнце. Мы не может передать свои чувства», — написал Таркан.

    Как сообщает турецкое издание Hürriyet Daily News, малышка появилась на свет в одной из клиник Германии.

    Еще в феврале этого года Таркан признавался, что станет отцом. Певец давно хотел детей, но его мечта исполнилась только сейчас. Со своей женой артист познакомился еще семь лет назад, причем инициатором стала Пынар, которая давно фанатела от Таркана. Весной 2016-го музыкант наконец женился на возлюбленной.  

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    Текст: Алиса Орехова Фото: Instagram

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    Комментарии (3) Добавить комментарий

    • Я его обожаю до сих пор,турецкий принц)

    • На ручке девочки на этикетке ( как правильно сказать ) написано Liya, Лея, так получается ребёнок только родился - сразу спрашивают - как назовёте и этикетку пишут?! Сама рожала за границей, писали baby и наша фамилия. Просто интересно!

    • Гость

      На ручке девочки на этикетке ( как правильно сказать ) написано Liya, Лея, так получается ребёнок только родился - сразу спрашивают - как назовёте и этикетку пишут?! Сама рожала за границей, писали baby и наша фамилия. Просто интересно!

      Нас сразу спрашивали, на этикетке тоже было имя- Нидерланды.

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