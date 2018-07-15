26-летняя Кейт Аптон впервые станет матерью

На днях Кейт Аптон поделилась радостной новостью со своими фанатами: она объявила, что ждет ребенка. Модель пока не раскрывает пол будущего малыша и не говорит, когда он появится на свет.

Самая сексуальная женщина планеты по версии журнала Maxim скоро станет мамой. 14 июля 26-летняя Кейт Аптон объявила, что родит ребенка своему мужу, 35-летнему бейсболисту Джастину Верланедру.

О своем интересном положении модель рассказала на личной странице в Инстаграме. Она опубликовала снимок, на котором уже заметен немного округлившийся живот.



«Беременная в Майами», — подписала Аптон фотографию, на которой также отметила своего супруга.

Избранник Кейт уже отреагировал на эту новость в соцсети и посвятил ей трогательный пост. «Ты будешь удивительной мамой! Жду не дождусь, когда начнется наше новое приключение. Горжусь тобой и считаю, что нашему малышу повезло», — написал будущий отец в соцсети.



Напомним, что модель и бейсболист начали встречаться в 2014-м. В ноябре прошлого года Кейт и Джастин сыграли свадьбу. Влюбленные устроили пышное торжество в Италии.