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    26-летняя Кейт Аптон впервые станет матерью

    15.07.2018
    На днях Кейт Аптон поделилась радостной новостью со своими фанатами: она объявила, что ждет ребенка. Модель пока не раскрывает пол будущего малыша и не говорит, когда он появится на свет.
    • Кейт Аптон
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      Кейт Аптон объявила о своей беременности

    Самая сексуальная женщина планеты по версии журнала Maxim скоро станет мамой. 14 июля 26-летняя Кейт Аптон объявила, что родит ребенка своему мужу, 35-летнему бейсболисту Джастину Верланедру.

    О своем интересном положении модель рассказала на личной странице в Инстаграме. Она опубликовала снимок, на котором уже заметен немного округлившийся живот.

    «Беременная в Майами», — подписала Аптон фотографию, на которой также отметила своего супруга.  

    Избранник Кейт уже отреагировал на эту новость в соцсети и посвятил ей трогательный пост. «Ты будешь удивительной мамой! Жду не дождусь, когда начнется наше новое приключение. Горжусь тобой и считаю, что нашему малышу повезло», — написал будущий отец в соцсети.

    Напомним, что модель и бейсболист начали встречаться в 2014-м. В ноябре прошлого года Кейт и Джастин сыграли свадьбу. Влюбленные устроили пышное торжество в Италии.   

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    Текст: Алиса Орехова Фото: Getty Images, Instagram
    Теги:

    Кейт Аптон

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