Кейт Миддлтон и принц Уильям поделились официальными фотографиями с крестин принца Луи

9 июля 36-летние Кейт Миддлтон и ее муж, принц Уильям, крестили своего младшего сына, принца Луи. Таинство прошло в часовне Сент-Джеймсского дворца. Затем вся семья переместилась в Кларенс-хаус — официальную резиденцию принца Чарльза и его супруги, герцогини Камиллы. Именно там и была проведена фотосессия по случаю крестин маленького принца.
Вечером 15 июля на странице Кенсингтонского дворца в Инстаграме появились первые официальные кадры со столь знакового события для всей королевской семьи. Герцог и герцогиня Кембриджские решили обнародовать четыре фотографии.
На одном из снимков Кейт и Уильям позируют вместе со своими детьми и ближайшими родственниками. На другом — запечатлены уже только члены правящей семьи Великобритании. Больше всего поклонникам понравилась фотография герцога и герцогини с сыновьями и дочерью. В центре внимания вновь оказалась милая и харизматичная принцесса Шарлотта.
Помимо этого, в соцсети появился и очень трогательный кадр Кейт Миддлтон вместе с малышом Луи. Молодая мама нежно смотрела на проснувшегося после крестин сына. Поклонники герцога и герцогини теперь спорят, на кого же больше похож мальчик.
Кейт красотка!! и малыши прелесть!