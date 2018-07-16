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    «Он очень заботливый»: Лобода косвенно подтвердила отношения с Тиллем Линдеманном

    16.07.2018
    В недавнем интервью изданию Hello! Светлана Лобода решила наконец отреагировать на слухи о своем романе с Тиллем Линдеманном и его предполагаемом отцовстве.
    • Светлана Лобода, Тилль Линдеманн
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      Светлана Лобода отреагировала на слухи о своем романе с Тиллем Линдеманном

    На протяжении долгого времени 35-летняя певица Светлана Лобода скрывала свою вторую беременность. Рассказать о своем интересном положении артистка решилась только тогда, когда прятать округлившийся живот было уже невозможно. Рожать малышку звезда отправилась в элитную американскую клинику — пожалуй, это все, что известно о появлении на свет второй дочери Лободы.

    Кто отец малышки, как Светлана с ним познакомилась и где — вопросы, на которые поклонники певицы никак не могут получить ответ от своего кумира. Недавно стало известно, что Лобода назвала дочку Тильдой, чем еще больше подогрела слухи о своем романе с 55-летним фронтменом Rammstein Тиллем Линдеманном.

    Известно, что музыканты познакомились в прошлом году на бакинском фестивале «Жара», а папарацци часто заставали их мило воркующими вдали от любопытных глаз.

    Однако сама Лобода долгое время не реагировала на эти слухи, стараясь держаться в стороне от горячий обсуждений того, кто же отец ее ребенка.

    Тем не менее в недавнем интервью изданию Hello! певица все же решила приоткрыть завесу тайны и намекнула журналистам на то, что же на самом деле связывало ее и известного на весь мир рокера. Так Лобода заявила, что Тилль «невероятно заботливый и очень талантливый», и любая женщина мечтает, чтобы он стал отцом ее ребенка.

    В ответ на вопрос о знакомстве с Линдеманном Светлана заявила, что любой человек появляется в нашей жизни для того, чтобы нас чему-то научить, и «нужно стараться находить все возможные и невозможные варианты для того, чтобы изучать людей, которые тебе близки и дороги, учиться у них». Лобода также добавила: «Тем более, если они старше тебя».

    Таким образом певица косвенно намекнула на то, что ее с Тиллем Линдеманном связывали не просто приятельские отношения. Тем не менее личность отца своего ребенка Лобода раскрывать вовсе не торопится. Хотя, кто знает, может быть, Светлана все-таки решится сделать это в ближайшее время.

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    Текст: Анастасия Киреева Фото: Instagram
    Теги:

    Светлана Лобода, Тилль Линдеманн

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    Комментарии (4) Добавить комментарий

    • Стиль Бони - туманные высказывания для создания иллюзии, что их что-то связывает. "Все возможные и невозможные варианты" на русский язык переводятся как "меня послали, но я не теряю надежд".

    • Да всем фиолетово от кого она вторую дочку родила, пусть сама только помнит кто там папа.
      А Тиль держится и не посылает её, такой джентельмен)

    • "..любая женщина мечтает, чтобы он стал отцом ее ребенка." - а что со мной не так? я не мечтаю, Линдеманн далеко не в моем вкусе. Если толко под "любой женщиной" не подразумаевается женщина, которой срочно нужен хайп.

    • лулу

      Стиль Бони - туманные высказывания для создания иллюзии, что их что-то связывает. "Все возможные и невозможные варианты" на русский язык переводятся как "меня послали, но я не теряю надежд".

      А Боня-то тут при чем? О ней в статье ни слова не сказано,вроде...

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