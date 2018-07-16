«Он очень заботливый»: Лобода косвенно подтвердила отношения с Тиллем Линдеманном

В недавнем интервью изданию Hello! Светлана Лобода решила наконец отреагировать на слухи о своем романе с Тиллем Линдеманном и его предполагаемом отцовстве.

1 2 3 ... 13 Светлана Лобода отреагировала на слухи о своем романе с Тиллем Линдеманном

На протяжении долгого времени 35-летняя певица Светлана Лобода скрывала свою вторую беременность. Рассказать о своем интересном положении артистка решилась только тогда, когда прятать округлившийся живот было уже невозможно. Рожать малышку звезда отправилась в элитную американскую клинику — пожалуй, это все, что известно о появлении на свет второй дочери Лободы.

Кто отец малышки, как Светлана с ним познакомилась и где — вопросы, на которые поклонники певицы никак не могут получить ответ от своего кумира. Недавно стало известно, что Лобода назвала дочку Тильдой, чем еще больше подогрела слухи о своем романе с 55-летним фронтменом Rammstein Тиллем Линдеманном.

Известно, что музыканты познакомились в прошлом году на бакинском фестивале «Жара», а папарацци часто заставали их мило воркующими вдали от любопытных глаз.

Однако сама Лобода долгое время не реагировала на эти слухи, стараясь держаться в стороне от горячий обсуждений того, кто же отец ее ребенка.

Тем не менее в недавнем интервью изданию Hello! певица все же решила приоткрыть завесу тайны и намекнула журналистам на то, что же на самом деле связывало ее и известного на весь мир рокера. Так Лобода заявила, что Тилль «невероятно заботливый и очень талантливый», и любая женщина мечтает, чтобы он стал отцом ее ребенка.

В ответ на вопрос о знакомстве с Линдеманном Светлана заявила, что любой человек появляется в нашей жизни для того, чтобы нас чему-то научить, и «нужно стараться находить все возможные и невозможные варианты для того, чтобы изучать людей, которые тебе близки и дороги, учиться у них». Лобода также добавила: «Тем более, если они старше тебя».

Таким образом певица косвенно намекнула на то, что ее с Тиллем Линдеманном связывали не просто приятельские отношения. Тем не менее личность отца своего ребенка Лобода раскрывать вовсе не торопится. Хотя, кто знает, может быть, Светлана все-таки решится сделать это в ближайшее время.