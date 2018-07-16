Весь в отца: Рози Хантингтон-Уайтли впервые показала сына от Джейсона Стэтхэма

Долгое время новоиспеченные родители Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм прятали своего единственного сына Джека Оскара от пристального внимания публики. Однако вчера звездная мама с малышом все же попала в объективы папарацци на детской площадке в Малибу.

1 2 3 ... 12 Папарацци впервые застали Рози Хантингтон-Уайтли на прогулке с сыном

Летом прошлого года 31-летняя супермодель Рози Хантингтон-Уайтли и 50-летний Джейсон Стэтхэм впервые стали родителями. Долгое время они не торопились показывать поклонникам своего сына, которого назвали Джеком Оскаром, однако со временем стали делать исключения.

Что интересно, папарацци никак не удавалось заснять родителей на прогулке с сыном, поэтому фанатам звездной пары приходилось довольствоваться редкими кадрами Джека Оскара в Инстаграме Рози.

На днях фотографы наконец смогли запечатлеть экс-ангела Victoria's Secret с сыном на детской площадке, а поклонники супермодели — рассмотреть малыша как следует.

Для прогулки Рози выбрала облегающее бледно-голубое платье, а годовалый Джек, практически не слезающий с рук мамы, был одет в светлый костюм и голубую панаму. Было заметно, что, несмотря на жару, мама и сын прекрасно провели время.

Едва снимки Рози с сыном появились в Сети, поклонники супермодели начали наперебой утверждать, что малыш как две капли воды похож на своего звездного отца. «Будет таким же крутым, как и Стэтхэм», «чудесный мальчик», — писали Интернет-пользователи. Впрочем, нашлись и те, кто, наоборот, посчитал, что Джек Оскар похож на свою маму больше, чем на папу. А вы как считаете?