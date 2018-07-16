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    «Пришла домой с алкоголем»: подруга обгоревшей актрисы Рубинчик рассказала о том, что предшествовало страшному пожару

    16.07.2018
    Спустя месяц после пожара, в котором пострадала звезда 90-х Марианна Рубинчик, ее подруга решила рассказать о подробностях трагедии, чуть не унесшей жизнь некогда известной актрисы.
    • Марианна Рубинчик
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      Звезда 90-х Марианна Рубинчик пострадала в страшном пожаре

    Уже давно не было слышно никаких новостей о творческой жизни 44-летней Марианны Рубинчик, снявшейся в таких кинопроектах, как «Медвежья охота» и «Час Волкова». Некогда популярная актриса давно перестала появляться перед камерами, предпочитая затворнический образ жизни былой славе. Недавно российские СМИ сообщили, что Рубинчик госпитализировали с ожогами половины тела после страшного пожара.

    О подробностях случившейся трагедии рассказала изданию «СтарХит» близкая подруга актрисы Елена, с которой Марианна познакомилась на похоронах матери.

    Оказалось, что Рубинчик никак не могла справиться с эмоциями после смерти родителей. Сначала она перестала сниматься, а затем пристрастилась к алкоголю. Актриса не хотела оставаться одна, поэтому решила сдавать свою квартиру, а сама перебралась к Елене.

    Как заявляет близкая подруга Рубинчик, в день пожара звезда 90-х находилась в ужасном состоянии, вновь тоскуя по родителям. Марианна пришла домой с алкоголем, а затем выпила все, что с собой принесла. По словам Елены, под действием спиртных напитков Рубинчик уснула с горящей сигаретой, что и привело к страшной трагедии. «Марианна пылала как спичка», — цитирует женщину «СтарХит». К счастью, актриса осталась жива. Известно, что у нее обгорела половина тела, но особенно пострадали руки, лицо и шея.

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    Комментарии (1) Добавить комментарий

    • Ужас какой, человек в таком горе, хоть бы рядом кто был с ней этот период(Желаю скорейшего восстановления!

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