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    Налетай — подешевело! Дмитрий Тарасов продает особняк, который сначала строил с Ольгой Бузовой, а потом у нее отсудил

    16.07.2018
    На днях стало известно, что 31-летний Дмитрий Тарасов выставил на продажу загородный коттедж, в котором раньше жил с 32-летней Ольгой Бузовой. Рассказываем, во сколько футболист оценил дом и что в нем особенного. 
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      Дмитрий Тарасов выставил на продажу дом, который покупал вместе с Ольгой Бузовой

    Еще недавно сообщалось, что Дмитрий Тарасов остался без работы: футбольный клуб «Локомотив» отказался продлевать с ним контракт. Вслед за этим поползли слухи о многомиллионных долгах звезды футбола, из-за которых он начал распродавать недвижимость. Однако информация не подтвердилась, а в скором времени и вовсе стало известно, что после длительных переговоров контракт с Тарасовым руководство клуба все таки решило продлить. Тем не менее Дмитрий продолжает продавать имущество, причем по заметно сниженной цене.

    Как сообщает StarHit, на одном из сайтов недвижимости появилось объявлении о продаже элитного коттеджа в Подмосковье. Этот роскошный особняк принадлежит не кому иному, как Дмитрию Тарасову. Загородный дом и прилегающий к нему участок в 21 сотку футболист купил еще в браке с Ольгой Бузовой за 160 миллионов рублей, однако согласно брачному контракту после развода он перешел к спортсмену. Вскоре Тарасов переехал туда со своей новой возлюбленной Анастасией Костенко. 

    Сейчас футболист готов расстаться с домом всего за 78 миллионов рублей.

    Как уверяет риэлтор, особняк в отличном состоянии. «Дом под отделку. 850 квадратных метров. Торг уместен, но это уже предметный разговор. Скорее всего, хозяева или переезжают, или какие-то другие личные обстоятельства», — сообщили «СтарХиту» в агентстве по продаже недвижимости.

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    Текст: Юлия Романова Фото: Getty Images, Instagram
    Теги:

    Дмитрий Тарасов, Анастасия Тарасова (Костенко), Ольга Бузова

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    Комментарии (1) Добавить комментарий

    • А сколько должен стоить средненький страшненький домик в чистом поле? Минус ещё процентов 20-30 будет в самый раз. А за 160 могли купить только чумачедшие или соврать прессе дурёха Бузова, вечно рассказывающая про свои гигантские заработки и дворцы-миллионники) А на самом деле живущая в кредит.

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