Налетай — подешевело! Дмитрий Тарасов продает особняк, который сначала строил с Ольгой Бузовой, а потом у нее отсудил

На днях стало известно, что 31-летний Дмитрий Тарасов выставил на продажу загородный коттедж, в котором раньше жил с 32-летней Ольгой Бузовой. Рассказываем, во сколько футболист оценил дом и что в нем особенного.

1 2 3 ... 11 Дмитрий Тарасов выставил на продажу дом, который покупал вместе с Ольгой Бузовой

Еще недавно сообщалось, что Дмитрий Тарасов остался без работы: футбольный клуб «Локомотив» отказался продлевать с ним контракт. Вслед за этим поползли слухи о многомиллионных долгах звезды футбола, из-за которых он начал распродавать недвижимость. Однако информация не подтвердилась, а в скором времени и вовсе стало известно, что после длительных переговоров контракт с Тарасовым руководство клуба все таки решило продлить. Тем не менее Дмитрий продолжает продавать имущество, причем по заметно сниженной цене.



Как сообщает StarHit, на одном из сайтов недвижимости появилось объявлении о продаже элитного коттеджа в Подмосковье. Этот роскошный особняк принадлежит не кому иному, как Дмитрию Тарасову. Загородный дом и прилегающий к нему участок в 21 сотку футболист купил еще в браке с Ольгой Бузовой за 160 миллионов рублей, однако согласно брачному контракту после развода он перешел к спортсмену. Вскоре Тарасов переехал туда со своей новой возлюбленной Анастасией Костенко.

Сейчас футболист готов расстаться с домом всего за 78 миллионов рублей.

Как уверяет риэлтор, особняк в отличном состоянии. «Дом под отделку. 850 квадратных метров. Торг уместен, но это уже предметный разговор. Скорее всего, хозяева или переезжают, или какие-то другие личные обстоятельства», — сообщили «СтарХиту» в агентстве по продаже недвижимости.