Бабочка на животе и крепкие рукопожатия: как прошла встреча Путина и Трампа

Хельсинки оказался очень важным городом в программе европейского турне Дональда и Мелании Трамп. Столица Финляндии стала местом второй встречи американского президента и Владимира Путина.

1 2 3 ... 15 Владимир Путин и Дональд Трамп встретились в Хельсинки

15 июля Дональд и Мелания Трамп прилетели в Хельсинки. Приезд американского президента и его супруги в финскую столицу сопровождался большим вниманием со стороны прессы, при этом не только местной, но и международной. Все дело в том, что на 16 июля была запланировала встреча Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным, первая с прошлогоднего саммита G20. Возможность переговорить тет-а-тет ждали обе стороны.

В отличие от Трампа, Путин прибыл в Хельсинки ровно в назначенный для переговоров день. В аэропорту Владимира Владимировича встретил глава администрации президента Финляндии Юкка Сиукосаари.

Американский лидер примерно в это время завтракал с президентом страны Саули Ниинисте в его резиденции. Их сопровождали жены — Мелания Трамп и Йенни Хаукио. После завтрака Трампы отправились в отель Hilton, чтобы подготовиться к встрече с Путиным. Известно, что гостиницу, где остановились почетные гости из США, еще 14 июля обнесли металлическим забором и установили в ней повышенные меры безопасности.



Встреча глав американского и российского государств прошла в Президентском дворце в Хельсинки. Путин и Трамп тепло приветствовали друг друга, обменялись рукопожатиями, сделали совместные снимки. На встрече также присутствовали Мелания Трамп, президент Финляндии и его жена. Что интересно, Владимир Владимирович в этот раз отказался от своей привычки дарить дамам цветы — даже Мелании он просто пожал руку.



Скажем пару слов о нарядах первых леди. Мелания Трамп появилась во дворце, снова одетая не по погоде — в плотное желтое пальто Gucci с поясом, украшенном бабочкой. Удивительно, но Йенни Хаукио словно предугадала романтический настрой Мелании. Первая леди Финляндии отдала предпочтение голубому платью с принтом в виде цветов и бабочек.



После вступительной части Путин и Трамп отправились побеседовать вдвоем, без участия коллег и прессы. Российский лидер уже назвал эти переговоры «успешными и полезными». К слову, продлились они более двух часов.