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    Слухи дня: Сергей Шнуров будет искать новую любовь в шоу «Холостяк»

    18.07.2018
    Не так давно закончился сезон программы «Холостяк» с Егором Кридом. И хотя отношения певца и победительницы проекта продолжают волновать поклонников, в Сети уже делаются предположения о том, кто станет следующим героем шоу.

    Развод Сергея Шнурова стал большой неожиданность для его фанатов. До сих пор толком неясно, что стало причиной разрыва певца с супругой Матильдой — самые разные обвинения звучат в адрес обоих. Впрочем, и Сергей и Матильда пытаются создать видимость того, что расставание не приносит им страданий. Экс-балерина продолжает блистать на светских мероприятиях, а солист «Ленинграда» с головой ушел в общение с детьми и творчество.

    О том, как складывается личная жизнь Шнуровых после развода, известно мало, однако на днях в Сети появились слухи о том, что Сергей может стать новым героем программы «Холостяк». На это намекнуло одно из фан-сообществ шоу в Инстаграме.

    «Пост сдал — пост принял, так там говорится?», — гласит надпись под фото Шнурова, опубликованным в социальной сети.

    Не все фолловеры аккаунта @holostyak.official поверили слухам, решив, что это просто шутка. Однако возможность участия эпатажного исполнителя в «Холостяке» всерьез принялись обсуждать российские СМИ. Самый частый вопрос, который возникает у журналистов и интернет-пользователей касательно этой темы, — какую из своих композиций будет петь Сергей Шнуров, вручая девушкам заветные розы. 

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    Текст: Ксения Воронцова Фото: Instagram, Legion-Media.ru
    Теги:

    Сергей Шнуров, Матильда Шнурова

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    Комментарии (2) Добавить комментарий

    • Да уж,завидный жОнишОк,изрядно измученный нарзаном,прям вижу толпы желающих им обладать)))

    • Гость

      Да уж,завидный жОнишОк,изрядно измученный нарзаном,прям вижу толпы желающих им обладать)))

      Ахаха!точно подмечено!

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