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    Добровольная ссылка: по совету мужа Милана Кержакова улетела лечиться от наркозависимости в Таиланд

    19.07.2018
    Милана Кержакова выложила в микроблог пост, в котором поведала, что после разбирательств по поводу сына муж отправил ее на восстановление в Таиланд. Поклонники, внимательно рассмотрев снимок девушки, выяснили, что для этого они выбрали место, в котором лечилась Дана Борисова. 
    • Милана Кержакова (Тюльпанова)
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      Милана Кержакова отправилась лечиться от наркозависимости в центр, в котором ранее проходила реабилитацию Дана Борисова
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    19 июля 24-летняя Милана Кержакова разместила на своей странице в Инстаграме снимок, сделанный в Таиланде. «Мы с мужем решили,что мне нужно восстановиться после всех происшествий, подальше от нашего шумного социума», — подписала фото супруга футболиста (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

    Внимательные фолловеры заметили, что место, в котором сделала фото Кержакова, очень напоминает клинику, в которой лечилась от наркозависимости Дана Борисова. 

    «Это случайно не та же клиника, куда летала Борисова», «Тоже сразу про это подумала», «Очень похоже на центр, в котором была Дана», — прокомментировали запись фолловеры. 

    И действительно: геолокация у мест совпадает, а пейзажи кажутся удивительно похожими. 

    Ну а судя по виду строений, на фоне которых позирует Милана, она действительно находится в том же центре лечения наркомании и алкоголизма Сабай, в котором проходила реабилитацию Дана Борисова.

    Напомним, в начале июля Милана публично заявила о том, что ее супруг, 35-летний Александр Кержаков, забрал у нее сына и теперь не позволяет с ним видеться. Однако вскоре после этого она сообщила, что наконец встретилась с ребенком, и призналась, что страдает от наркозависимости и собирается отправиться на реабилитацию. 

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    Текст: Юлия Романова Фото: Instagram
    Теги:

    Александр Кержаков, Милана Кержакова (Тюльпанова), Дана Борисова

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    Комментарии (2) Добавить комментарий

    • Керж-красив как бог))) Улетаю когда смотрю его фотки)))

    • Ах-ха )))) Я так и думала. В Таиланд, куда же еще. Шоу на первом продолжается.

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